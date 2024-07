La riapertura del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo è una vittoria per la sanità siciliana, offrendo speranza e cure di alta qualità ai pazienti affetti da cardiopatie congenite.

Un Giorno Storico: 1 luglio 2023

Dopo tredici anni di inattività, il “Centro di Diagnosi e Cura delle Cardiopatie Congenite – Giancarlo Rastelli” ha riaperto le sue porte il 1° luglio 2023, segnando una svolta significativa nella sanità siciliana. Il progetto, frutto della partnership pubblico-privata tra il Gruppo San Donato e l’ARNAS Civico, ha permesso di far rivivere il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica di Palermo. L’accordo, firmato alla presenza del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e del presidente dell’IRCCS Policlinico San Donato, Kamel Ghribi, ha posto fine ai “viaggi della speranza” per i piccoli pazienti siciliani, come sottolineato dal dottor Alessandro Giamberti, responsabile del progetto a Palermo.

Inizio delle Attività: 4 luglio 2023

Il 4 luglio 2023, pochi giorni dopo la riapertura, il centro ha avviato le attività cardiochirurgiche e di cardiologia interventistica, eseguendo numerosi interventi su pazienti pediatrici e adulti con cardiopatie congenite. Tra i casi trattati, spicca quello di un neonato prematuro che pesava solo 600 grammi. Questa fase operativa ha attratto pazienti non solo dalla Sicilia, ma anche da altre regioni italiane.

Il Ruolo dell’Associazione “Movimento per la Salute dei Giovani”

L’Associazione di Promozione Sociale “Movimento per la Salute dei Giovani” svolge un ruolo cruciale nel reparto, offrendo supporto ai pazienti e alle loro famiglie. L’associazione promuove la salute cardiologica tra i giovani attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi di screening, migliorando così la qualità della vita dei pazienti e riducendo il rischio di complicazioni a lungo termine.

I Numeri dell’Attività

Dal 4 luglio 2023, il centro ha registrato oltre 200 pazienti trattati e ha formato numerosi professionisti locali, inclusi cardiochirurghi, perfusionisti e infermieri. Più di 30 specialisti del Policlinico San Donato sono stati coinvolti nelle attività. Le statistiche mostrano una significativa riduzione dei pazienti siciliani dimessi fuori regione nel secondo semestre del 2023, segno di un miglioramento nell’accesso ai servizi sanitari locali.

Gli Specialisti Coinvolti

Una squadra di specialisti di altissimo livello, tra cui cardiochirurghi, emodinamisti, anestesisti/rianimatori, perfusionisti e infermieri, è stata coinvolta per garantire assistenza ai pazienti siciliani e formare il personale dell’ARNAS Civico. Questo gemellaggio, previsto per tre anni con possibilità di rinnovo, è fondamentale per il successo del reparto.

Dotazioni e Contatti

La nuova Unità Operativa Complessa, situata al secondo piano del padiglione 12 dell’ospedale, è dotata di tre sale operatorie con moderne apparecchiature, inclusi strumenti per la circolazione extracorporea e Ecmo di ultima generazione, oltre a due angiografi.

Per contatti, si può utilizzare l’indirizzo email: cardiochirurgia.ped@arnascivico.it

Luogo: Ospedale Civico Palermo, Via Tricomi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

