Lunedì 10 febbraio alle ore 16:30 presso Villa Airoldi a Palermo, il coordinatore della struttura di missione della ZES per tutto il Mezzogiorno d’Italia, Giosy Romano, parteciperà all’incontro promosso dal responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

Sarà l’occasione per fare il punto sui numeri del primo anno di ZES unica e illustrare le opportunità per il 2025. L’incontro è rivolto ad imprese, professionisti, investitori e associazioni di categoria, per illustrare le politiche del Governo Meloni in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e investimenti, per favorire il rilancio del tessuto produttivo e l’insediamento di nuove attività nelle regioni del Sud, in un’ottica unitaria di rilancio del sistema produttivo.

Durante l’evento, si parlerà anche delle recenti misure adottate per attrarre investimenti esteri e delle opportunità legate alla transizione digitale ed ecologica. Il coordinatore Giosy Romano illustrerà inoltre le agevolazioni destinate alle imprese che scelgono di localizzarsi nelle aree ZES, con particolare attenzione ai settori strategici. Il dibattito offrirà un momento di confronto tra istituzioni e stakeholder economici, con l’obiettivo di raccogliere istanze e suggerimenti dal territorio.

Sono previsti interventi di rappresentanti del mondo imprenditoriale e dell’associazionismo, pronti a discutere le sfide e le prospettive del Mezzogiorno. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di incontri per monitorare l’impatto delle ZES e favorire nuove opportunità di sviluppo per il Sud.

Luogo: Villa Airoldi , Piazza Leoni , 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

