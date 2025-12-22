Un pomeriggio all’insegna della condivisione, dell’educazione e della gioia dei più piccoli. È questo lo spirito di “Un dono che scalda il cuore”, l’evento promosso dall’Oratorio Salesiano di Ragusa, inserito all’interno del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana con l’obiettivo di migliorare e rafforzare l’offerta educativa dell’oratorio a favore del quartiere e della comunità cittadina.

L’iniziativa, realizzata in partnership con il Comune di Ragusa, si terrà martedì 23 dicembre alle ore 16.00 presso il Teatro Don Bosco e rappresenta un significativo momento di animazione educativa e sociale nel periodo natalizio.





L’evento avrà inizio con un cineforum educativo a tema natalizio, pensato come occasione di riflessione, condivisione e sogno per bambini e famiglie. A seguire, il momento più atteso: la consegna dei doni, raccolti nei giorni precedenti in diversi punti della città grazie alla preziosa sinergia tra Scout FSE e Vo.Cri., che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell’iniziativa.

«Lo sguardo gioioso e il sorriso felice dei bambini davanti a un dono non hanno prezzo: sono il segno più bello di una comunità che sa farsi dono. È il frutto concreto della collaborazione e della solidarietà dei ragusani, capaci di trasformare l’attenzione verso gli altri in speranza condivisa», afferma don Enrico Frusteri, Direttore dell’Opera Salesiana di Ragusa.

“Un dono che scalda il cuore” non è solo una festa natalizia, ma un’esperienza di comunità e un invito a riscoprire il valore dello stare insieme e della condivisione, a partire dai più piccoli. Un pomeriggio per vivere il Natale nel suo significato più autentico.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.