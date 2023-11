CISL Agrigento Caltanissetta Enna

COMUNICATO STAMPA

UN FORTE IMPEGNO CONTRO LA POVERTA’

La Cisl lancia l’allarme. In provincia di Enna, come nel resto della Sicilia, i dati Istat certificano lo stato di difficoltà delle famiglie. Emanuele Gallo: “serve un fronte comune per arginare una crisi che rischia di minare la coesione sociale”

Povertà senza fine. Le condizioni economiche nell’isola sono in costante deterioramento. Il “Report Istat sulla Povertà” certifica lo stato d’indigenza di molte famiglie siciliane. Anche in provincia di Enna i dati Istat evidenziano un crescente e desolante disagio che caratterizza la vita quotidiana dei nuclei familiari dell’ennese. «Inflazione, disoccupazione, perdita di potere di acquisto, povertà dei minori – interviene Emanuele Gallo, segretario generale Cisl Ag Cl En – sono gli elementi di una crisi che si sta sempre più avvitando su se stessa. Il 2023 si preannuncia addirittura peggiore del 2022, anno di rilevazione. Le famiglie lo sanno bene. Stanno contrastando il carovita con rate di mutuo e bollette per servizi sempre più esose. Siamo al cospetto di un’interminabile stagione di rincari che rischia di minare la coesione sociale».

«I giri di parole – continua Emanuele Gallo – non servono più. E’ ora che gli annunci sui benefici del Pnrr si trasformino in realtà tangibile. E’ seriamente preoccupante l’incremento, mese su mese, di persone che non riescono a fronteggiare le esigenze del vivere quotidiano. E’ altresì inquietante assistere al lento scivolamento, verso il basso, di cittadine e cittadini che, pur lavorando, vedono finire le loro disponibilità economiche già alla terza settimana. Come istituzioni, enti, organizzazioni, associazioni, siamo chiamati a concertare iniziative e ad adottare interventi che diano ristoro e sostegno».

Enna, 2 novembre 2023

Emanuele Gallo, Segretario generale CISL Agrigento. Caltanissetta, Enna

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.