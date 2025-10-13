La star più amata dai bambini, Carolina Benvenga, sarà a Catania domenica 28 dicembre e a Palermo lunedì 29 dicembre. Spettacoli alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Previsti Meet & Greet.

Natale è il periodo più magico dell’anno e l’artista più amata dei bambini Carolina Benvenga tornerà in teatro con uno spettacolo ricco di novità. A tre anni dal suo debutto teatrale con “Un Natale favoloso…a teatro”, che ha collezionato sold out in tutta Italia e ha conquistato platee di famiglie, Carolina, sarà nuovamente a teatro con un nuovo spettacolo dal titolo “Un magico Natale con Carolina”. Lo show arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Carolina sarà a Catania domenica 28 dicembre al Teatro Metropolitan e lunedì 29 dicembre a Palermo al Teatro Golden. Gli spettacoli inizieranno alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Sono previsti per ogni spettacolo Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei. Lo spettacolo è realizzato da Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis. Il disegno di luci è a cura di Marco Palmieri. I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri.





“Un magico Natale con Carolina” mette in scena una nuova avventura natalizia. La trepidazione nel provare e riprovare tutti insieme balli e canzoni per scambiarsi gli auguri prima delle lunghe vacanze di Natale. Quando una forte nevicata intrappola i bambini a scuola rischiando di far perdere loro tutti i festeggiamenti, solo il magico intervento della maestra Carolina, li aiuterà a non perdersi d’animo e a scoprire il valore della collaborazione nei momenti di maggiore sconforto, trasformando così uno sfortunato imprevisto in un’esperienza indimenticabile.





Uno show musicale nuovo che vede protagonista Carolina Benvenga, una vera icona per le famiglie acclamata e seguitissima in tv, sui social, in teatro; un’artista completa nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare nel cuore dei bambini e degli adulti riaffermandosi tra le più importanti figure di riferimento nel mondo kids.

Carolina commenta con queste parole la sua nuova avventura teatrale: “Sono molto emozionata di tornare a teatro con questo nuovo spettacolo, che riserverà tantissime sorprese e divertimento per grandi e piccini! Anche quest’anno la tournée coinvolgerà tante città italiane e sono impaziente di tornare a esibirmi dal vivo per tutte le famiglie che mi seguono con affetto”.

