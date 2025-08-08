In arrivo un nuovo scuolabus a Trappeto, acquistato grazie ad un finanziamento di 75 mila euro erogato dal Dipartimento dell’Istruzione Università e Diritto allo studio. Un risultato importante per la comunità, il mezzo garantirà ai ragazzi in età scolare un trasporto sicuro, moderno ed efficiente.





“E’ la prima volta – ha commentato il sindaco Santo Cosentino – che il nostro Comune ha a disposizione un mezzo del genere per le scuole. Continuiamo ad investire sul futuro delle nuove generazioni e sulla serenità delle famiglie. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale. Continueremo a lavorare per intercettare altre risorse destinate a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ringrazio la Regione Siciliana e il Dipartimento per avere concesso il beneficio”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.