“Il più grande raduno di musicisti Blues al mondo è lo slogan dell’International Blues Challenge che si svolge ogni anno a Memphis, organizzato dalla Blues Foundation. Una città mitica per la musica americana, dove sono nate leggende e dove sono stati registrati dischi entrati nella leggenda”.

“Dal 7 all’11 gennaio 2025 Umberto Porcaro, palermitano classe 1979, che ha lanciato un GoFundMe per l’occasione, avrà l’onore di partecipare a questa edizione e non ci arriva per caso: negli ultimi due anni ha suonato nei più importanti festival e club di tutta Europa”, scrive.

“Partecipare a questa competizione – prosegue – è già una vittoria, perché significa essere parte di una élite di musicisti che avrà l’occasione di portare la propria musica nel tempio del blues”.

“Per una band italiana – continua – la sfida è ancora più accattivante e dal 2006 questo è possibile anche allo sforzo del Delta Blues Festival di Rovigo (Ente Rovigo Festival) che si occupa delle selezioni e della promozione delle band che partecipano all’IBC”.

La raccolta fondi per aiutarlo a finanziare le spese per la partecipazione è attiva al link https://www.gofundme.com/f/international-blues-challenge-memphis-tn-2025





