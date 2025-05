Un pianoforte elettrico per “La casa del bambino” dell’Arnas Garibaldi di Nesima. A donarlo è stata l’associazione Sergio Alecci, fondata dai genitori in ricordo del figlio, studente al 5° anno dell’istituto tecnico aeronautico Arturo Ferrarin, venuto a mancare il 06 giugno 2011 in seguito ad un incidente aereo. La consegna è avvenuta stamane in presenza, tra gli altri del direttore generale, Giuseppe Giammanco, e del direttore dell’Hospice pediatrico, Rosaria Basile. Lo strumento, oltre che per gli operatori di musicoterapia, sarà a disposizione di pazienti e ospiti della struttura che, ricordiamo, accoglie e assiste bambini con malattie non curabili e consente di ospitare anche i familiari. “La donazione è un gesto sempre molto apprezzato – ha ricordato Giammanco – ed è un bellissimo segno di vicinanza ai nostri pazienti. Sarà sicuramente fonte di conforto e contribuirà a donare momenti di serenità”.

“L’associazione che porta il nome di nostro figlio – hanno ricordato i genitori di Sergio, Vincenza Zappalà e Antonio Alecci – è nata a suggello della sua memoria e a simbolo di garanzia sull’impegno di trasparenza e lealtà di valori da parte nostra in tutte le attività che svolgiamo”. Il pianoforte elettrico sarà “itinerante”, potrà infatti essere spostato nelle varie stanze del reparto. E già questa mattina lo strumento è stato utilizzato per un piccolo recital in memoria di Sergio, curato dalla musicoterapista, Maria Leonardi.

“La casa del bambino” è un luogo di assistenza e accoglienza. “E’ un reparto speciale – spiega Basile – che ospita anche i genitori. E’ un modo per simulare l’ambiente di casa. E questo è un aspetto molto importante per bambini affetti da patologie invalidanti e che necessitano di attenzioni particolari. Mamme e papà vengono tra l’altro “formati” in modo appropriato per poter proseguire a casa, e in autonomia, l’assistenza quotidiana ai propri figli”.

