Un poeta di Santo Stefano di Camastra, Alvise Lipari, 78 anni, è stato selezionato per pubblicare una sua poesia all’interno di un’antologia tratta dal premio Internazionale Salvatore Quasimodo, lo scrittore premio Nobel per la Letteratura. Il concorso, giunto alla decima edizione, è indetto dalla Aletti editore ed è riservato ai testi inediti ed editi di Poesia e Narrativa, Saggistica, Teatro, Musica. Sarà questa un’edizione straordinaria per le celebrazioni degli 80 anni dalla scrittura della sua poesia “Alle fronde dei Salici”.

La Aletti editore ha deciso di realizzare una raccolta antologica che contenga le poesie più rappresentative dell’edizione 2024-2025, che rimarrà negli annali del premio. Arrigo Lipari Alvise è stato selezionato come poeta per il suo testo “Pallida luna”. Il libro sarà in commercio da fine settembre 2025.

La raccolta sarà impreziosita, con un’introduzione, dall’importante firma di Alessandro Quasimodo (noto attore e regista teatrale), presidente di giuria di numerosi concorsi internazionali da oltre 40 anni, dedito al teatro poesia e figlio di Salvatore Quasimodo.

La selezione all’interno dell’antologia è indipendente dalla classifica del premio Quasimodo, che sarà ufficializzata entro la fine di maggio 2025.





