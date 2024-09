Un pomeriggio colorato di giallo con un thriller avvincente, che è anche un romanzo di formazione che conduce i lettori per mano alla scoperta di sé. Lo propone l’associazione “Piazzetta Bagnasco” presentando, alle 18.30 di giovedì 19 settembre, “Without You” di Alessia Cannizzaro.

Un libro con il quale l’autrice ci fa vivere un’avventura che miscela sapientemente crimine e sentimento, tenendo il lettore in tensione dalla prima all’ultima pagina. A dialogare con l’autrice sarà Nadia La Malfa.

Proseguono gli eventi che stanno animando una delle piazzette più amate della città dove si stanno susseguendo momenti di confronto attorno a novità editoriali e con rappresentanti del mondo culturale, artistico, imprenditoriale, del Terzo Settore e istituzionale. Un ricco cartellone, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. Modusvivendi la libreria che cura le presentazioni di libri alla presenza degli stessi autori.

Il libro

La protagonista, Melissa Thompson, è un’agente FBI alla sua prima missione, missione che le servirà per scoprire qualcosa che riguarda il suo passato. Rimasta orfana a 8 anni – i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite – farà di tutto per arrivare alla verità. Ma non tutto andrà secondo i piani…

Diventata un’agente dell’FBI, Mel è abituata a vivere in incognito, a cambiare spesso nome e casa, a dover contare solo ed esclusivamente su se stessa. Finché non incontra Daniel, un uomo enigmatico che le farà mettere in discussione molte delle sue certezze.

Se l’essere sola è qualcosa che Mel sa affrontare, non lo saranno i sentimenti imprevisti che comincia a provare per Daniel. Lui è il tipo d’uomo che non avrebbe mai dovuto notare… perché amare, per Mel, significa scoprire il fianco a nemici che agiscono nell’ombra e che non vedono l’ora di colpirla là dove fa più male: dritta a un cuore che a malapena ricordava di avere e che solo Daniel ha saputo risvegliare.

L’autrice

Giornalista, classe 1980. Laureata in Scienze della comunicazione e in Scienze dello spettacolo della produzione multimediale. Ha lavorato per quotidiani, periodici, diretto testate e condotto tg; oggi si occupa in prevalenza di uffici stampa per enti, eventi, aziende, vip e politici. È anche dirigente sindacale, al suo secondo mandato.

Nel 2010 ha pubblicato il suo primo libro, Buttana di lusso. Confessioni di una escort, uno spin-off di un’inchiesta giornalistica che portò a un’inchiesta della magistratura. Oltre a Without you, ha in uscita altri due romanzi: Amore infinito per Land editore, e Cuori in affitto per PAV edizioni. Ha pubblicato anche una serie di racconti in diverse antologie. È direttore scientifico della collana Dark Romance per PAV edizioni. È sposata e mamma di una bambina di 8 anni. Nel tempo libero scrive, disegna e dipinge.

