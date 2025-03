Nasce nei Comuni di San Cono, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria un innovativo progetto destinato ai giovani adulti disabili di età superiore ai 19 anni, con l’obiettivo di favorirne l’inclusione sociale attraverso attività ricreative, culturali e di socializzazione. L’iniziativa mira a offrire nuove opportunità di interazione a coloro che, una volta terminato il percorso scolastico, si trovano spesso privi di occasioni di relazione al di fuori del contesto familiare e socio-sanitario.

Le attività si svolgono presso il Centro Polifunzionale di San Cono, creando un ambiente accogliente e stimolante per i partecipanti. Il progetto non solo favorisce l’aggregazione e lo svago, ma offre anche un importante supporto alle famiglie, garantendo loro momenti di sollievo dalle attività quotidiane di cura.

“Il progetto dal titolo “Attività socializzanti e ricreative” – azione n. 2 del piano di zona 2018/2019 del distretto socio-sanitario 13, è una realtà dinamica e inclusiva – ha dichiarato la responsabile Roberta Criscione dove tutti gli utenti possono esprimere la propria creatività e potenziare la propria rete di relazioni sociali. Come responsabile del progetto mi sento soddisfatta e sono felice che nel nostro Comune sia nata una realtà inclusiva che offra un’opportunità anche ai soggetti più fragili”.

Un ruolo centrale è affidato anche al volontariato, promuovendo valori di solidarietà sociale e cittadinanza attiva. Il tessuto volontaristico locale, da sempre impegnato nel supporto alle persone più vulnerabili, trova in questa iniziativa un’importante occasione di crescita e coinvolgimento.

Il progetto, avviato a dicembre, ha già visto l’adesione di otto giovani partecipanti, coinvolti in attività tematiche. Nel mese di febbraio per citare alcuni esempi, il 4 e il 6, i ragazzi hanno approfondito il tema della diversità, realizzando un cartellone dedicato, consolidando così il percorso intrapreso. L’11 e il 13 febbraio hanno creato cuori con frasi significative per la Giornata Mondiale dell’Amore, poi distribuiti con entusiasmo negli uffici comunali. Il 18 febbraio si è celebrata la Giornata Mondiale del Risparmio Energetico con attività didattiche mirate. Il 20 e il 25 febbraio i partecipanti si sono cimentati nella creazione di lavoretti di Carnevale, tra maschere e addobbi per abbellire il centro. Infine, il 27 febbraio, in occasione del “Giovedì Grasso”, si è tenuta una festa di Carnevale con musica, balli e le maschere realizzate durante le attività laboratoriali.

