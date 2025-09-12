Ancora consensi per Salvo La Monica artista e content creator siracusano, classe 1987, noto per la sua creatività digitale e il suo impegno nel mondo dell’arte 3D e del video-making. Dopo il diploma al Liceo Artistico e la laurea in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Siracusa, ha iniziato a farsi conoscere nel panorama nazionale grazie alla sua passione per la musica e la tecnologia.



Salvo ha ottenuto visibilità con i suoi video remake di brani di artisti come Jovanotti, Linkin Park e James Blunt, realizzati con tecniche di animazione ed effetti speciali. Questi lavori gli hanno permesso di partecipare a programmi televisivi come Community su All Music e Social King su Rai Due. Nel 2012 è stato selezionato tra i finalisti di un master organizzato dalla Rai e dall’Università La Sapienza di Roma, ottenendo anche l’attestato di filmmaker.





Nel 2018 ha ricevuto la *Silver Play Button* da YouTube per aver raggiunto i centomila iscritti, seguito nel 2022 dalla prestigiosa *Golden Play Button* per aver superato il milione di iscritti sul suo canale, un traguardo che ha consolidato la sua posizione nel panorama digitale.



Nel 2023 ha fatto il suo debutto nel mondo dei videogiochi con Simba The Cat, un progetto che unisce la sua passione per la grafica 3D e la musica. Nel 2024 ha lanciato un nuovo canale YouTube dedicato all’arte digitale in 3D, separando il pubblico per offrire contenuti più specifici e interattivi.





Oltre alla sua attività su YouTube, Salvo ha partecipato alla rubrica StrixFactor di Striscia la Notizia, presentando il suo brano *”Oggi ti amo per sempre”, un pezzo pop che affronta il tema della precarietà dei sentimenti. Il video è stato trasmesso su Canale 5, nell’ambito di un contest condotto da **Jerry Scotti* e *Michelle Hunziker*, mettendo in luce il suo talento e la sua originalità.



Nel 2025 è tornato protagonista su Striscia la Notizia con un nuovo remake del brano *”Tanto”* di Jovanotti, reinterpretato con uno stile visivo originale e carico di effetti speciali. Il video ha riscosso grande successo, confermando ancora una volta la sua capacità di fondere musica, arte digitale e storytelling in maniera coinvolgente.



Con una carriera in continua evoluzione, Salvo La Monica continua a sorprendere il suo pubblico con progetti innovativi che spaziano dalla musica al 3D, confermandosi come uno dei creatori di contenuti più promettenti della scena digitale italiana.

