Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 17:30, presso il Teatro Jolly di Palermo, situato in via Domenico Costantino 54-56, si terrà la presentazione del libro “Il treno alle porte del paradiso“, scritto da Stefano Maggi, Pino Tuscano e Fabrizio Barabesi.

L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Associazione DLF di Palermo.

Il libro esplora il profondo legame tra ferrovia e musica, analizzando come il treno sia stato rappresentato in numerose canzoni anglo-americane e italiane. Attraverso tre capitoli, gli autori offrono diverse prospettive: Maggi esamina il treno come elemento di storia sociale nelle composizioni musicali; Tuscano si concentra sul rock’n’roll e il blues d’oltreoceano; Barabesi analizza il panorama musicale italiano.

Il volume, edito da Arcana, è arricchito dalla prefazione di Stefano Pierini, direttore finanziario del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane .

Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione DLF di Palermo, Michele Magistro, interverranno all’evento di presentazione:

Gianpiero Cannella , Vice Sindaco di Palermo;

Ing. Concettina Vitellaro, Direttrice di RFI (FS).

La presentazione sarà moderata dallo scrittore e regista Antonio Calabrò. Durante l’evento sono previsti momenti musicali e di intrattenimento, che arricchiranno l’incontro con performance ispirate ai temi del libro.

Luogo: Teatro Jolly, Via Domenico Costantino, 54-56, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: convegno

Ora: 17:30

