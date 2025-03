Da mezzo secolo suona jazz, si dedica all’improvvisazione musicale e alla musica classica contemporanea. E’ il violoncellista, compositore e performer di altissimo livello Ernst Reijseger, una delle figure più importanti della scena musicale contemporanea. Lo strumento diviene parte del corpo del settantenne artista olandese che dà vita a opere piene di alta musicalità, bellezza, pura eleganza e sensibilità. Reijseger è in Sicilia per un tour solista, curato dall’associazione Curva Minore, che lo vedrà al Monk Jazz Club di Catania per due date consecutive, il 28 marzo come evento speciale della stagione musicale dell’Associazione Algos che gestisce il jazz club catanese diretto da Dino Rubino. Il giorno dopo, 29 marzo, Reijseger suonerà ancora al Monk per il cartellone “Intermittenze. Rassegna di musiche trasversali” a cura dell’associazione Darshan e diretta da Mario Gulisano. I due concerti iniziano entrambi alle ore 21.





Reijseger porta in Sicilia il concerto “Pictures This”, un set solistico con immagini sonore composte dal musicista olandese per diversi film nel corso degli anni. Con “Pictures This”, l’autore esprime appieno la sua grande maestria nell’uso non convenzionale dello strumento, aggiungendo humour e teatralità alla sua musica: stupisce il pubblico in modo divertente e appassionante sfidando ogni aspettativa. Il suo rapporto aperto con tutta la musica gli permette di calarsi perfettamente nei contesti più diversi, pur mantenendo sempre riconoscibile la propria cifra stilistica.

Ernst Reijseger è un piegatore di generi, le sue composizioni e collaborazioni trascendono gli stili musicali e le forme d’arte. Le sue collaborazioni musicali includono molti stili: musica improvvisata e jazz – Harmen Fraanje, Han Bennink, Misha Mengelberg, Steve Lacy, Uri Caine, Deborah Brown – musica classica e barocca – Yo Yo Ma, Giovanni Sollima, Erik Bosgraaf, Dutch Wind Ensemble, Forma Antiqua – e musica folk e world music – Trilok Gurtu, Tenore e Concordu de Orosei, Groove Lélé, Nana Vasconcelos, A Filetta, Mola Sylla, Ceylan Ertem. Ha composto le colonne sonore di 12 film per Werner Herzog (Herzog ha commentato: “Ernst è un magnifico violoncellista e può fare qualsiasi cosa con il suo strumento”) e per il film “Walking Out” di Alex e Andrew Smith. Ha composto la colonna sonora per l’Amleto di Shakespeare al Public Theatre di New York.





L’Associazione Algos intanto ha lanciato il nuovo cartellone di “Jazz in vigna”, la rassegna estiva che viene ospitata dalla Tenuta San Michele di Santa Venerina. Si inizierà il 28 giugno con “Face to face” del duo composto dal trombettista Fabrizio Bosso e dal fisarmonicista Luciano Biondini. Seguiranno altri cinque concerti: il 5 luglio “Morricone Stories” del quartetto del sassofonista Stefano Di Battista; il 12 luglio il Rita Botto Quintet; il 19 luglio il concerto “On Etna” con i fratelli Giovanni e Matteo Cutello, Seby Burgio, Nello Toscano e Mimmo Cafiero; il 25 luglio il quintetto del vibrafonista newyorkese Peter Schlamb; si chiude l’1 agosto con “Solitude”, presentazione dell’album del direttore artistico Dino Rubino. L’abbonamento costa € 120 fino al 6 aprile, poi costerà € 140. La vendita dei biglietti rimasti per singoli eventi sarà disponibile dal 12 maggio.

Biglietti Ernst Reijseger: € 11, vendita on line su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/ernst-reijseger-violoncello-solo

Info e prenotazioni alla mail centroculturalemonk@gmail.com, telefono 3755249597. Sul web www.monkjazzclub.it.

Monk Jazz Club: palazzo Scammacca del Murgo, Piazza Scammacca 1, Catania.

