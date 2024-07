Una barca a vela, con due vele spiegate bianche, su pietra di Tunisia, issate su uno scafo grigio in pietra lavica, poste in direzione mare, come se volessero solcare le onde e prendere il largo ,è il monumento che i familiari hanno voluto dedicare in ricordo del presidente e per anni, amministratore delegato del Marina di Riposto-Porto dell’Etna, il dott. Giuseppe Zappalà, ad un anno della sua dipartita terrena, avvenuta, il 26 maggio dello scorso anno ed in occasione del suo 85 ° compleanno, che ricade proprio il 16 luglio.

Dopo la benedizione impartita da padre Daniele Raciti, parroco del chiesa Maria SS del Carmelo, a svelare il monumento, posto proprio all’ ingresso del porto turistico proprio i nipoti del compianto Zappalà: Giuseppe e Luciana (figli di Mario) e Giuseppe e Lavinia (figli di Michele), alla presenza della moglie Luciana, dei figli Mario e Michele, delle nuore, della sorella Pina, dei parenti, degli amici, dei dipendenti del Marina e di quanti lo hanno amato e stimato, tutti evidentemente commossi.

Pippo Zappalà, che ha lasciato un vuoto incolmabile, aveva creduto, sin dall’ inizio, in questo ambizioso progetto, nato, originariamente, da un’idea del compianto senatore Santi Rapisarda e che grazie ad una cordata di imprenditori (Gallo,Patti, Cutrera), facenti capo alla società privata “Marina di Riposto”, era riuscito a realizzare il porto turistico internazionale dell’ Etna a Riposto, inaugurato il 18 giugno del 2004.Unico approdo ad avere ricevuto una certificazione ambientale, con il suo cantiere navale all’ avanguardia e con i suoi oltre 360 posti barca, aveva creato uno dei volani per il rilancio economico del comprensorio jonico-etneo. Uomo onesto, costruttore del porto turistico, presidente della società Marina di Riposto, campione mondiale di Offshore, poliedrico, vulcanico ed innovativo imprenditore dell’edilizia, della distribuzione del farmaco, delle telecomunicazioni e del settore turistico.

L’idea del monumento, dedicato alla sua memoria, è stata voluta fortemente dai familiari, mentre l’ideazione del monumento, la realizzazione del bozzetto e la progettazione è a firma dell’ispettore Emiliano Indelicato.

