È stata presentata al Museo del Cioccolato di Modica la barretta dedicata a San Giorgio, iniziativa promossa dalla Associazione dei Portatori di San Giorgio e realizzata per Nacrè dal giovane cioccolatiere Damiano Agosta.

Una originale veste grafica, frutto della creatività dei giovanissimi grafici di “Inside the image”, un incarto con il fondo rosso vivo su cui si staglia la sagoma del Santo a cavallo e con impresso il motto dei portatori “A chi nun puttammu a nuddu”.





Alla presentazione ha presenziato: una rappresentanza dell’Associazione Portatori di San Giorgio; l’Amministratore Unico della Società Nacrè , Daniele Giurdanella e il direttore del Consorzio Nino Scivoletto, che per l’occasione ha indossato la maglia dei Portatori di San Giorgio, donatagli dalla Associazione. Ha fatto da sfondo all’evento l’opera di Piero Puglisi: un “tondo” realizzato con pittura ad olio, riproducente San Giorgio a cavallo.

La barretta prodotta in 400 esemplari sarà donata ai malati dell’Ospedale “Nino Baglieri” di Modica, in occasione della visita programmata per il prossimo 12 aprile, oltre a essere utilizzata come gadget presso la sede della Associazione.





Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso umberto I Modica, 149

