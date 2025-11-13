Il Mpa – Grande Sicilia, in collaborazione con le associazioni Fiat Lux e Le Iris di Trebecco promuove l’iniziativa “Una iris per non dimenticare”, un progetto botanico e simbolico dedicato alla memoria di Paola Mostosi e di tutte le donne vittime di violenza. L’evento, che si terrà nello storico Lavatoio Comunale di Cibali, vedrà la partecipazione di istituzioni e rappresentanti del mondo associativo e civile, con momenti di riflessione, testimonianza e la piantumazione delle iris in Piazza Bonadies, simbolo di rinascita e di resilienza.





A presentare il progetto Pina Alberghina, coordinatrice cittadina del MPA Catania: “In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà il prossimo 25 novembre, abbiamo voluto promuovere un’iniziativa di forte valore simbolico e sociale: un progetto botanico nello storico quartiere di Cibali e nella suggestiva cornice del Lavatoio Comunale, luogo legato alla storia e alla vita delle donne del quartiere, realizzato in collaborazione e con il sostegno di associazioni e società del territorio.





Un progetto con il quale vogliamo mettere al centro dell’azione politica e culturale il tema del rispetto della dignità della donna e della lotta contro ogni forma di violenza di genere, un progetto che vuole essere simbolo concreto di un impegno collettivo nel promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sull’amore per la vita. Partendo da un luogo – il Lavatoio di Cibali – simbolo un tempo di lavoro, incontro e solidarietà tra le donne, abbiamo voluto unire passato e futuro in un messaggio di speranza, attraverso la donazione e la piantumazione delle iris: un invito a coltivare, con la cura dell’aiuola, il rispetto e la dignità dei rapporti umani tutti e delle donne in particolare. Si ringraziano il Comune di Catania, la Direzione Ecologia e Ambiente e il Terzo Municipio per avere autorizzato e sostenuto l’evento”.





Il programma prevede gli interventi istituzionali del sindaco Enrico Trantino, del deputato regionale Giuseppe Lombardo della presidente del III Municipio Maria Spampinato, dell’assessore all’Ecologia Massimo Pesce, dell’assessore ai Servizi Sociali Bruno Brucchieri.

Seguiranno le testimonianze di Cristina Mostosi (presidente “Le Iris di Trebecco”), Anna Agosta (presidente Thamaia Onlus Catania), Romina Roccasalvo (Next To Business) e Grazia La Cava (Fiat Lux). A concludere i lavori sarà Sebastiano Anastasi, presidente del Consiglio Comunale di Catania.

Al termine dell’incontro verrà effettuata la piantumazione delle iris in Piazza Bonadies, simbolo di memoria, rispetto e rinascita. A conclusione la benedizione dell’aiuola da parte di Don Gianluca Giacona, parroco della Chiesa della Divina Maternità della Beata Vergine Maria.

