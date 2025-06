PALERMO 31 MAGGIO 2025 – Sarà un riconoscimento unico e altamente simbolico quello consegnato a tutti i partecipanti della 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia in programma domenica 22 giugno a Sant’Alfio, terza tappa del circuito Running Sicily – Coppa Packitalia 2025. Al traguardo, ogni atleta riceverà una medaglia artigianale in legno, realizzata in esclusiva per l’evento, che unisce valori ambientali, identità territoriale e tecnologia.

Un segno tangibile, sostenibile e innovativo, per celebrare ogni singolo partecipante di una manifestazione che coniuga sport, accoglienza e valorizzazione del territorio

Il legno richiama il protagonista assoluto del territorio, il millenario Castagno dei Cento Cavalli, simbolo di forza e longevità. Ma c’è anche l’innovazione: ogni medaglia è dotata di un QR code che, una volta inquadrato, consentirà agli atleti di visualizzare immediatamente le classifiche ufficiali.

“Abbiamo voluto una medaglia che raccontasse Sant’Alfio, la sua storia e i suoi valori – spiega Nando Sorbello, organizzatore del circuito – il legno parla della nostra terra, mentre il QR code rappresenta la dimensione smart e moderna che stiamo dando al Running Sicily – Coppa Packitalia”.

La medaglia in legno sarà parte del ricco pacco gara che comprende anche una maglia tecnica e uno zainetto personalizzato, mentre il ristoro finale sarà caratterizzato prodotti tipici locali: pasta di mandorle, nocciole sgusciate e una pizza siciliana. Inoltre, i primi 3 classificati della gara, sia tra le donne che tra gli uomini, riceveranno buoni acquisto per il Sicilia Outlet Village. (nr)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.