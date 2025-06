A cinque anni dalla prima installazione “in mare”, Nuova Acropoli inaugurerà una nuova bibliocasetta nel solarium di Ognina, al fine di promuovere la lettura e la condivisione. L’inaugurazione si svolgerà giorno 3 alle ore 10, e quest’anno avrà un significato più ampio e profondo. La bibliocasetta che verrà messa a disposizione della città è una delle due realizzate dai volontari di Nuova Acropoli insieme ai ragazzi dell’Istituto Penale Minorenni di Catania nell’ambito del progetto “Libriamoci”. L’altra costruita è stata inaugurata il 23 giugno u.s. all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni. Il progetto – durato circa tre mesi – ha visto la partecipazione di alcune studentesse del Liceo Cutelli di Catania in alcuni appuntamenti. Insieme si è riflettuto su temi importanti come l’amore, l’amicizia, la generosità e ci si è interrogati condividendo il proprio pensiero in uno scambio reciproco.





La nuova Bibliocasetta sarà posizionata in prossimità della rampa d’ingresso, e sarà accessibile a tutti, pronta ad accogliere lettori, curiosi e passanti. Come da tradizione, funzionerà secondo la logica del “prendi un libro, lascia un libro”: chiunque potrà prelevare un volume, leggerlo, restituirlo o scambiarlo con un altro.

L’installazione presso il solarium è resa possibile grazie alla collaborazione tra Nuova Acropoli Catania e l’Assessorato al Mare retto da Andrea Guzzardi, uniti nell’intento di promuovere la lettura, la cura dei beni comuni e il reinserimento sociale.





“Abbiamo voluto dare un’opportunità concreta di partecipazione attiva e creativa ai ragazzi dell’Istituto di Bicocca – dichiarano i volontari di Nuova Acropoli – affinché anche attraverso piccoli gesti si possa costruire un ponte tra mondi apparentemente lontani, ma uniti dallo stesso bisogno di umanità e speranza.”

Come sempre, l’utilizzo della Bibliocasetta è libero e gratuito.

Con questa nuova installazione, Nuova Acropoli prosegue il suo impegno nel valorizzare la cultura come strumento di crescita personale e sociale, coinvolgendo attivamente giovani e cittadini nella costruzione di una città più umana e partecipata.

Luogo: lungomare solarium di ognina

