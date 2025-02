Sono “Vogliu addivintari fiuri” di Giuseppe Volpe, “Agrigento, capitale d’amore” di Miriam Lupo e “Agrigento, fiaccola di cultura tra ombre e splendore” di Federica Balistri le tre poesie vincitrici della seconda edizione di “Una poesia per Agrigento”. Il concorso, ideato dalla Trasporti Urbani Agrigento (TUA), celebra la città in occasione della festa di San Valentino, nell’ambito delle iniziative per “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

Dopo il successo della prima edizione, l’azienda di trasporto urbano ha deciso di riproporre l’iniziativa, valorizzando ancora una volta la bellezza della città attraverso la poesia. Numerosi i componimenti in gara, tutti caratterizzati da una grande passione e da un profondo amore per Agrigento. La selezione delle opere vincitrici è stata affidata a Giovanni Salvo, responsabile del settore poesia della “Strada degli Scrittori”.

I tre poeti premiati hanno ricevuto un abbonamento mensile gratuito al servizio urbano della TUA fino al 31 dicembre 2025 e una cena per due persone, nel giorno di San Valentino, presso il ristorante “Al porticciolo” di San Leone, luogo in cui si è svolta anche la cerimonia di premiazione.

La TUA ha voluto ringraziare tutti i partecipanti per aver condiviso il loro talento e ha invitato il pubblico a leggere le poesie vincitrici sul sito ufficiale www.trasportiurbaniagrigento.it e sui canali social dell’azienda.

Nella foto da sinistra Giovanni Salvo, Miriam Lupo, Federica Balistri e Giuseppe Volpe

