Continuano con successo, le selezioni in tutta Italia, della 36esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “Una ragazza per il cinema”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 8 settembre 2024, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.







Prossime selezioni in Sicilia orientale :

Domenica 25 agosto 2024

Messina – Salotto Fellini – Piazza Duomo

Domenica 25 agosto

Punta Secca – Piazza Faro –

Martedì 27 agosto

Belpasso – Piazza Duomo

Giovedì 29 agosto

San Giovanni La Punta – Anfiteatro

Venerdì 30 agosto

Augusta – Piazza Castello

Sabato 31 agosto

San Gregorio – Piazza Immacolata

