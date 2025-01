Il sipario del Teatro Metropolitan di Catania riapre su “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”, la rassegna diretta artisticamente da Alessandro Idonea, che sabato 11 e domenica 12 (sabato ore 17.30 e ore 21; domenica ore 17.30) propone al pubblico la commedia “Due preti di troppo”, scritta e diretta da Antonio Grosso.

L’autore, attore e regista napoletano, fondatore della compagnia “Teatro” insieme ad Antonello Pascale, sua spalla comica, porta in scena la storia di due sacerdoti, Don Ezio e Don Sabatino (interpretati da Grosso e Pascale), “missionari” in una chiesa abbandonata di un quartiere di periferia, governato dalla malavita e dalla criminalità, con il compito di risollevarne le sorti. Lo spettacolo, dal ritmo serratissimo, è un turbinio di comicità, verità e musica, che accompagna i protagonisti in tutta la storia. Quella di Don Ezio e Don Sabatino è una sfida ardua, a tratti esilarante, che coinvolge direttamente gli abitanti del posto, risvegliando senso di solidarietà e coraggio. “Due preti di troppo” è un intenso lavoro teatrale che combina divertimento e riflessione.

Completano il cast Gaspare Di Stefano, Gioele Rotini e Alessia D’Anna. “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” prosegue l’8 e il 9 febbraio con ‘U sapiti com’è, uno dei grandi cavalli di battaglia di Gilberto Idonea che, come già accaduto con grande successo nel 2020, vedrà Alessandro Idonea assumere il ruolo che fu di Gilberto senza rimpianti, e vestire i panni di “Cola”.

Grazie a una nuova convenzione gli studenti iscritti all'Università di Catania e all’Accademia di Belle Arti di Catania possono usufruire di uno sconto del 50% su prezzo d’ingresso (previa presentazione del tesserino), mentre ai docenti e agli impiegati è riservato uno sconto del 20% sul prezzo d’ingresso (valido in tutti i settori). Tutti i beneficiari della convenzione, inoltre, possono ancora acquistare un abbonamento (6 spettacoli) usufruendo di uno sconto del 50%.

INFORMAZIONI

Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15

Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari, Cral

Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan Tel 095322323 – 337951927

Luogo: Teatro Metropolitan , Via Sant’Euplio , 21, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 11/01/2025

Data Fine: 12/01/2025

Ora: 17:30

Artista: Alessandro Idonea

Prezzo: 25.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.