Messina – “Chiediamo al preside una targa a suo nome per far vivere la sua memoria in un luogo che lui amava e dove tanti di noi hanno condiviso momenti importanti al suo fianco”. Un gruppo di studenti del Liceo Seguenza ha lanciato sulla piattaforma online Change.org una petizione per onorare la memoria del loro compagno Francesco Costa, prematuramente scomparso. L’appello ha superato in pochi giorni le 600 firme e vuole ricordare Francesco, conosciuto da tutti i suoi compagni per il suo spirito di comunità, solidarietà e amicizia.

Durante il suo percorso al Seguenza, è stato un amico e un modello per molti, sempre pronto a offrire aiuto e incoraggiamento. “I suoi valori di rispetto, gentilezza e generosità hanno lasciato un segno indelebile in ciascuno di noi,” afferma Cristina Geraci, studentessa del liceo Seguenza che ha lanciato la petizione a nome anche dei suoi compagni.

La petizione chiede alla preside del Seguenza di intitolare una targa alla memoria di Francesco, affinché il suo esempio possa continuare a ispirare le generazioni future. “Crediamo che sia giusto rendere omaggio a chi, con semplicità e altruismo, ha fatto della sua vita un esempio di cui essere orgogliosi,” dichiarano i firmatari. La targa rappresenterebbe un modo per mantenere viva la memoria di Francesco in un luogo che lui amava e dove ha condiviso momenti significativi con molti dei suoi amici.

Link alla petizione https://www.change.org/TargaPerFrancesco













