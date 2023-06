Un’emozionante fotografia celebrata nel panorama internazionale nell’ambito del Father’s Day

di Press Service

16/06/2023

Lo studio fotografico Foto Event Studio conquista nuovamente l’attenzione internazionale con un commovente scatto dedicato all’amore paterno.

Negli Stati Uniti e in molti altri paesi, domenica si festeggerà il Father’s Day, una festa speciale che celebra l’amore e l’affetto dei papà di tutto il mondo. In occasione di questa ricorrenza, l’associazione internazionale Fearless Photographer ha selezionato una fotografia del noto studio fotografico Foto Event Studio di Elisa Bellanti, tra migliaia di altre, per una speciale gallery dedicata ai papà.

Lo scatto selezionato dall’Associazione Fearless Photographer è un commovente ritratto dell’amore tra un padre e sua figlia. La foto cattura il momento in cui il padre, con amore e dolcezza, posa un delicato bacio sulla fronte della figlia. Nel sorriso attento e sorpreso del Maitre di Villa Grazia, un rinomato locale nel panorama agrigentino, si percepisce l’emozione trasmessa nel vedere la scena e il legame unico tra i due commensali. La selezione di questa fotografia speciale è un riconoscimento del talento e della sensibilità artistica dello studio fotografico Foto Event. Il loro lavoro è capace di immortalare non solo i momenti, ma anche le emozioni e i sentimenti più profondi. Attraverso il loro obiettivo, riescono a raccontare storie uniche e indimenticabili che travalicano le barriere linguistiche e culturali. Lo studio fotografico, con sede ad Agrigento, si è distinto negli anni per la sua eccellenza nella fotografia di matrimonio, conquistando numerosi premi nazionali ed internazionali. La loro reputazione è tale che coppie italiane e straniere scelgono di affidarsi a loro per catturare i momenti più importanti e significativi delle loro vite, facendoli viaggiare anche in trasferta in Europa.

Questo riconoscimento internazionale conferma l’impegno costante dello studio fotografico, nel fornire servizi fotografici di alta qualità in Sicilia e di grande valore emotivo. La loro capacità di catturare l’amore e le emozioni in modo autentico e artistico li ha resi una scelta privilegiata per le coppie che desiderano conservare i ricordi più preziosi della loro vita insieme.

Lo scatto selezionato, che celebra l’amore paterno, rappresenta solo una delle tante testimonianze di talento e professionalità, la loro dedizione nel catturare momenti unici e significativi si riflette nelle immagini che creano, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di chi le guarda. Questa fotografia, che ha conquistato un posto d’onore nella speciale gallery dedicata al Father’s Day, è un omaggio a tutti i papà che con amore e dedizione accompagnano i propri figli nel percorso della vita.

