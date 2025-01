Sarà speciale perché della serie “Unexpected” il prossimo evento del Newbookclub, in programma martedì 21 gennaio. Un’esperienza che, attraverso la scrittura e la lettura, crea momenti di condivisione. Strumenti che l’associazione “Newbookclub community lab” solitamente utilizza per promuovere cultura. Attraverso laboratori di scrittura di comunità, infatti, il Newbookclub crea spazi di condivisione e di ascolto reciproco. L’iniziativa è guidata da Alessio Castiglione, Gaia Garofalo, Simone Napoli, Nazareno Inzerillo e Margherita Chinnici insieme agli starters Gioacchino Alessio Capizzi, Federica Perez e Roberto Franzitta.

Come funziona un incontro del Newbookclub?

Gli incontri si svolgono in un clima informale e stimolante. I partecipanti si riuniscono per scrivere, ispirati dal momento e dall’ambiente circostante. Il tempo dedicato alla scrittura è di circa un’ora. Al termine, chi lo desidera, può leggere ad alta voce il proprio testo davanti al gruppo.

Un elemento centrale del Newbookclub è l’ascolto: durante le letture, tutti i partecipanti prestano attenzione reciproca, creando un momento di connessione autentica e profonda. Questo approccio è pensato per favorire il contatto umano, un valore fondamentale per l’associazione. Non vi è alcun giudizio o pregiudizio: il Newbookclub è aperto a tutti, grandi e piccoli, senza bisogno di essere scrittori esperti o conoscitori della lingua italiana. L’importante è partecipare, mettersi in gioco e scoprire qualcosa di nuovo su se stessi.

Segreta sino al giorno stesso la location che ospiterà l’evento. Per quello di martedì 21 gennaio ci si ritroverà alle 17.30 a piazza Sant’Euno (zona Magione). Da lì, i partecipanti si sposteranno insieme verso la location segreta per dare vita al laboratorio che si svolgerà sino alle 21. La partecipazione, come sempre, è libera e gratuita. Un’occasione per vivere un’esperienza unica di scrittura e condivisione.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, consultare i canali ufficiali dell’associazione.

https://www.facebook.com/newbookclub.communitylab

https://www.instagram.com/newbookclub_/

newbookclubnbc@gmail.com

Ulteriori info al cell. 375.6720081.





Luogo: Piazza Sant’Euno, Piazza Sant’Euno, PALERMO, PALERMO, SICILIA

