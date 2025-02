Il 4 febbraio 2025 si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’Associazione Giovanile Studentesca “Unione Giovanile”, un nuovo spazio pensato per i giovani, in particolare per gli studenti, che desiderano impegnarsi attivamente nel contesto sociale, culturale e politico della loro comunità.

“Unione Giovanile” nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita e la formazione dei giovani, offrendo opportunità di confronto, attività formative e cittadinanza attiva. L’associazione vuole essere un punto di riferimento per tutti gli studenti che vogliono impegnarsi nella vita sociale, organizzare eventi culturali, dibattiti, attività ludiche e artistiche.





L’Associazione “Unione Giovanile” è guidata da un Ufficio di Presidenza giovane, energico e determinato, che ha ricevuto ampi consensi dalla comunità studentesca. L’Ufficio è composto dal Presidente Ottavio Tirendi, affiancato dal Vicepresidente Flavio Iuculano e dal Segretario Ferdinando Grimaldi.

Un ruolo di spicco all’interno dell’associazione è ricoperto anche dai Coordinatori locali, che sono Rosario Meci per il territorio di Paternò e lo stesso Segretario Ferdinando Grimaldi per Adrano. Questa realtà conta sin da subito oltre 20 rappresentanti tra istituto e consulta, distribuiti tra le scuole: Principe Umberto, Convitto Cutelli, Lombardo Radice, Karol Wojtyla, Archimede, Boggio Lera, Ferrarin, Turrisi Colonna, Nautico e Val di Savoia.





Un grande orgoglio per l’associazione è anche la rappresentanza nella CPS Catanese, con Andrea Perla, Segretario della CPS, una delle posizioni più rilevanti all’interno dell’organo studentesco; poi Joele Di Paola, Presidente della Commissione Edilizia e Trasporti; Nourdine Tbibi Scarabelli, Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità; e il Capogruppo Diego Di Mauro, nonché Vicepresidente della Commissione Sport.

Il Presidente Ottavio Tirendi, ex rappresentante di istituto e oggi studente universitario, si dice entusiasta e orgoglioso del risultato ottenuto. Un grosso in bocca al lupo arriva anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e Edilizia Scolastica Andrea Guzzardi, da Gabriele Li Vecchi, ex rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania e da sempre vicino al movimento giovanile Arcadia.

