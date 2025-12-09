L’associazione Unione Giovanile rafforza la propria presenza all’interno della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, grazie alle nuove nomine assegnate durante l’ultima plenaria. Diversi giovani dell’associazione hanno infatti ottenuto incarichi di rilievo, confermando un ruolo sempre più centrale nei processi di rappresentanza studentesca del territorio.

Tra le designazioni più significative spicca l’elezione di Gabriele Gambera, del Principe Umberto, alla Vicepresidenza della Consulta, incarico che rappresenta un riconoscimento importante per l’impegno mostrato negli anni.





Un ruolo chiave sarà ricoperto da Andrea Perla, dell’IPSSEOA Karol Wojtyla, nominato Capogruppo e Presidente della Commissione Legalità. Perla, al suo terzo anno consecutivo in Consulta e già rappresentante d’istituto, sarà affiancato da Beatrice Di Mauro, del Lazzaro, designata Vicepresidente della stessa commissione.

La Commissione Arte e Creatività sarà guidata da Emma Stramondo del Lombardo Radice, con Francesco Caruso dell’ITI Cannizzaro come vicepresidente. Alla guida della Commissione Innovazioni Digitali e Comunicazione è stato nominato Gregory Vincenzino dell’I.T. Archimede, affiancato dalla vicepresidente Marisol De Francisci, dell’Emilio Greco.

A questi si aggiunge la partecipazione ai lavori della Consulta di Giulio Zappalà (Valdisavoia), Gea Martini (Lazzaro) e Rachele Barbagallo (Karol Wojtyla), presenti senza incarichi specifici ma attivi nelle attività assembleari.





Le dichiarazioni del capogruppo e neo presidente della Commissione Legalità, Andrea Perla

«Assumere il ruolo di Capogruppo è per me un grande onore e una responsabilità che affronto con il massimo impegno – afferma Andrea Perla –. Il nostro obiettivo è garantire una rappresentanza seria, presente e capace di ascoltare e trasformare le esigenze degli studenti in proposte concrete. Ringrazio la Presidente della Consulta, Lucrezia Ridicolo, il Vicepresidente Gabriele Gambera, e il Presidente di Unione Giovanile, Ottavio Tirendi, per la fiducia e il sostegno costante».

Accanto ai membri eletti in Consulta, l’associazione conferma una presenza stabile negli istituti catanesi attraverso i propri rappresentanti d’istituto: Tommaso Bonica (Vaccarini), Marco Signorino (Archimede), Anita Giuffrida (Principe Umberto), Marisol Rapisarda e Sebastiano Cosentino (Cannizzaro), Bianca Distefano (Lazzaro), Irene Girone e Antonino Binanti (Karol Wojtyla). Una rete ampia che garantisce continuità all’impegno dell’associazione nella vita studentesca.

Le nuove nomine confermano la crescente partecipazione dei giovani ai processi di rappresentanza e il valore del lavoro svolto all’interno degli istituti della città.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.