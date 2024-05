Un prestigioso riconoscimento, dopo mesi di intenso lavoro, premia l’UOC di Neurochirurgia dell’Arnas Garibaldi di Catania, diretta dal Prof. Giovanni Nicoletti.

A seguito dell’intenso lavoro di preparazione che ha coinvolto la direzione strategica dell’Azienda e i referenti scientifici del Progetto, è stato ottenuto un importante finanziamento di solito destinato agli Istituti di Ricerca con proposte di particolare interesse.

L’Arnas Garibaldi è riuscito nel prezioso obiettivo in quanto, oltre ai compiti assistenziali, promuove e incentiva finanche una mission scientifica di ricerca, grazie al prezioso lavoro dell’“UOS di Internalizzazione, ricerca sanitaria, gestione dei PSN, politiche del personale e relazioni sindacali”, di cui è responsabile il dott. Daniele Sorelli, che è riuscita a far approvare dal Ministero della salute il progetto denominato “The effects of endoscopic third ventriculostomy versus ventriculoperitoneal shunt on neuropsychological performance and motor functions in Normal pressure hydrocephalus: a multicentric study”.

Questo si basa su un protocollo di studio molto preciso per una patologia molto diffusa, l’Idrocefalo Normoteso, malattia ad alto impatto sociale ed economico, che se correttamente diagnostica e trattata comporta significativi benefici per i pazienti. Nel dettaglio verranno confrontate le due tecniche di trattamento neurochirurgico attraverso un preliminare complesso iter diagnostico, il trattamento neurochirurgico, ed il follow-up multidisciplinare (funzionale, neurologico, neuropsicologico e neuroradiologico).

Il progetto, giudicato “Excellent” dalla commissione del Ministero della Salute, è risultato meritevole del finanziamento di € 835.000,00, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione: M6/componente: C2 Investimento: 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN).

L’attività è coordinata dall’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Arnas Garibaldi, diretta dal Prof. Giovanni Nicoletti, mentre la Prof.ssa Francesca Graziano ricopre il ruolo di “Principal Investigator” in considerazione del fondamentale ruolo che ha ricoperto nel progetto di ricerca grazie anche ai suoi elevati indici bibliometrici; l’importante ruolo di CO-PI è affidato al dott. Gianluca Scalia. Il team multidisciplinare è rappresentato ancora dai seguenti ricercatori: per l’Arnas Garibaldi i dottori Gianluca Galvano, Direttore FF dell’UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini, Giacomo Trombatore, Dirigente Medico UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini, la dott.ssa Mariangela Panebianco, Dirigente Medico UOC Neurologia, diretta dal Dott. Luigi Sicurella; per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, la dott.ssa Grazia Razza, Dirigente Psicologo Dipartimento di Salute Mentale; e per l’AO Cannizzaro, il dott. Nicola Alberio, Dirigente Medico UOC Neurochirurgia, diretta dal Dott. Salvatore Cicero).

Il Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi, dott. Giuseppe Giammanco, afferma che “questo progetto dimostra come il fare squadra tra Aziende con professionisti di alto livello ha permesso di accedere – con l’intuizione della UOC Neurochirurgia dell’ARNAS Garibaldi – a fondi europei con la prospettiva di ridurre disabilità e costi sociali su una malattia più diffusa di quanto si possa immaginare”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.