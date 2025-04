Ieri il Consiglio Nazionale ha confermato Di Marzio alla guida di Andisu, l’associazione che riunisce gli organismi per il diritto allo studio universitario in Italia. L’elezione è avvenuta in concomitanza con l’Erasmus Generation Meeting di Ancona.È il momento di una nuova stagione per il diritto allo studio universitario che ha bisogno di mettersi in ascolto delle fragilità emotive, delle diversità che creano solitudini, delle difficoltà motorie, delle precarietà e dei bisogni dei nostri studenti. Prendiamoci cura, sintonizziamoci con i nostri giovani». Così Emilio Di Marzio, confermato oggi alla guida di Andisu, l’associazione che riunisce gli organismi per il diritto allo studio universitario in Italia. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante il Consiglio Nazionale svoltosi ad Ancona, con la presenza dei rappresentanti dei 42 enti associati.





«Grande attenzione – ha ribadito – sarà dunque riservata ai servizi di supporto alla persona/studente: l’accompagnamento degli studenti diversamente abili, il potenziamento dell’assistenza psicologica, l’accesso alla cultura come leva di partecipazione e benessere; ma anche allo sviluppo di programmi di orientamento e tutorato. Il mio mandato vuole mettere al centro le persone, oltre a rafforzare tutte le attività che possano consentire a quante più ragazze e ragazzi possibile l’accesso all’istruzione universitaria».





Di Marzio, avvocato e presidente di ADISURC Campania, è stato eletto all’unanimità presidente nazionale di Andisu dopo una fase transitoria in sostituzione del presidente uscente. «Dobbiamo rispondere all’aumento strutturale del fabbisogno di borse di studio, rafforzare la rappresentanza a livello nazionale ed europeo e investire sulla qualità dei servizi – dichiara ancora Di Marzio –. Il nostro lavoro sarà ispirato ai principi dell’inclusione, dell’innovazione e della condivisione. Assai lieto che l’elezione sia avvenuta in concomitanza con l’Erasmus Generation Meeting di Ancona, appuntamento focalizzato sulla necessità di mettere in condizione i giovani di essere i veri protagonisti del cambiamento nella società».





Andisu vuole mettere in campo un confronto costruttivo con il Governo per affrontare il crescente fabbisogno di borse di studio. Al centro del programma di Di Marzio anche l’attenzione all’inclusione degli studenti stranieri, anche attraverso la promozione di corsi e test di lingua italiana, indispensabili per garantire un reale accesso ai benefici e ai servizi. Il programma del nuovo presidente Andisu punta anche a dare maggiore impulso alla dimensione internazionale del sistema del diritto allo studio universitario, cogliendo l’opportunità offerta dalla recente nomina a Presidente di Ecsta, la rete europea degli enti per il diritto allo studio, una rete preziosa per la mobilità internazionale degli studenti. La creazione di summer school, invece, sarà utile a offrire spazi di scambio tra le diverse realtà territoriali aderenti all’associazione.





Durante i lavori sono state presentate le proposte delle “linee guida” per la ristorazione sostenibile nelle mense universitarie gestite dagli enti del Diritto allo Studio. Un’iniziativa portata avanti dal gruppo di lavoro Andisu, nato a Firenze nel maggio 2024.

(nella foto: da sinistra, il presidente Andisu Emilio Di Marzio e il segretario generale Andisu, Gabriele Verza)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.