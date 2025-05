Palermo 25 giugno 2025 – La campagna referendaria in corso della Cgil toccherà domani l’Università di Palermo con un incontro con i dipendenti dei diversi settori dell’ateneo, medici, infermieri, amministrativi, manutentori, impiegati negli appalti. Un’assemblea di sito, che si terrà dalle 10 alle 12 in viale delle Scienze, al dipartimento di Ingegneria (edificio 8), con all’ordine del giorno i 5 quesiti referendari. Una grande assemblea pubblica per informare e coinvolgere il personale universitario sulle votazioni dell’8 e 9 giugno.



“Sarà l’occasione per incontrare il personale amministrativo e infermieristico e tutti i lavoratori e lavoratrici di Università e Policlinico per motivarli fino all’ultimo e condividere l’invito al voto e alle ragioni dei cinque sì – spiega il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Approfitteremo dell’iniziativa anche per presentare i nostri candidati al Senato Accademico, per le elezioni dell’11 giugno per gli organismi superiori Gianpiero Di Lorenzo, Valentina Zarcone e Salvatore La Barbera”.



“Con noi ci saranno i manutentori di Ecosphera Servizi spa, che gestiscono gli impianti idrici e di condizionamento di tutta l’università – dice Giusi Torrente, della Fiom Cgil Palermo – Lanceremo un appello al voto perchè si tratta di un Referendum che parla di lavoro e guarda al futuro, perché mette in ballo il futuro dei lavoratori e dei figli dei lavoratori. La legislazione e i governi degli ultimi 30 anni hanno smantellato i diritti e con i referendum vogliamo ripristinare libertà e dignità del mondo del lavoro. Parleremo anche del rinnovo del contratto perché la trattativa è a bocce ferme”.



In un sito diversificato come l’Università la Filcams segue i lavoratori di diversi appalti. “L’invito ai lavoratori del nostro comparto è di andare a votare e di impegnarsi anche in questi ultimi giorni di campagna referendaria – dice il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello – Noi siamo presenti in cinque appalti. Dunque incontreremo i lavoratori della vigilanza armata, dei servizi di sicurezza, delle pulizie, dell’anti incendio e di alcune manutenzioni. Tutti questi lavoratori sono soggetti ai cambi appalto: li incitiamo a votare, sono i primi interessati. Con il Jobs Act i lavoratori hanno perso le tutele dell’articolo 18 e anche se ‘anziani’, nei cambi appalto, in caso di licenziamento illegittimo, sono soggetti a non essere integrati nel posto di lavoro. L’altra questione cruciale è quella della precarietà, per quanti aspettano un contratto a tempo indeterminato, e della sicurezza negli appalti: la corresponsabilità delle stazioni appaltanti in casi di infortuni è una richiesta finalizzata a una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro”.



La Fp Cgil Palermo rappresenta i dirigenti medici e sanitari presso l’Aoup “Paolo Giaccone. “C’è molta sensibilità tra i medici sui temi che riguardano i quesiti referendari – dichiarano il segretario generale Andrea Gattuso e la coordinatrice provinciale dei medici della Fp Cgil Palermo Monica Lunetta – In particolare è molto sentito il tema della precarietà del lavoro, che si estende trasversalmente dalla sanità alla ricerca e che è causa di gravi difficoltà nell’organizzazione del lavoro all’interno dei reparti e dei laboratori ove si porta avanti la ricerca universitaria. A ciò si aggiunge anche il tema della sicurezza sul lavoro anch’esso toccato dai quesiti referendari, che per il personale sanitario è di estrema attualità, visti i continui casi di aggressioni che allontanano sempre di più giovani e studenti dalla scelta di specializzazioni cruciali come quella di emergenza-urgenza e anestesia-rianimazione”.



Domani come ogni venerdì prosegue dalle 16 alle 20 il volantinaggio al banchetto di via Ruggero Settino (via Magliocco), un volantinaggio si terrà a partire dalle 10 all’aeroporto Falcone e Borsellino e al mercatino di Borgo Nuovo e alle 18 ci sarà un comizio alla villa comunale di Cefalù. Sabato, tra le altre iniziative, volantinaggi a Mondello, al mercatino del quartiere Montepellegrino, nelle vie Puglisi-Cirrincione e al mercatino di via Oreto, festa referendum a Campofelice di Roccella (ore 18) e a Termini Imerese (ore21), comizio e volantinaggio a Mezzojuso (ore 17), banchetto e volantinaggio a Villafrati (ore 16), e a Villabate, in corso Vittorio Emanuele (ore 9). E tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 19, volantinaggio davanti alla Fiera del mediterraneo.





