Palermo 30 aprile 2025 – Si terrà domani, all’Averna Spazio Open, a partire dalle ore 13, l’evento Uno Maggio Adelante. L’appuntamento musicale e di intrattenimento per la Festa delle lavoratrici e lavoratori torna per il secondo anno di seguito ai Cantieri della Zisa con concerti di gruppi e band, interventi e testimonianze, party, food & beverage.



Il Concerto del primo maggio allo Spazio Averna è promosso, per il secondo anno consecutivo, dalla Cgil Palermo e da tutte le categorie del sindacato, insieme ad altre realtà associative del territorio: un evento gratuito, rivolto alla cittadinanza, un momento di festa, riflessione e aggregazione attorno ai temi del lavoro, dei diritti, dell’inclusione e della cultura.



Tra i gruppi si esibiranno: Soda, Jordan e Tamburello, Arianna Maison, Albe X, Nyno, Tuccyo, Chiara Bruno, Maiogabri, Manphredi, Dharma, Martina Cirri, Claudio Saitta, Nero Gambino, Iofortunato, Not a Sad Story, Monnalizard, Non Project, El Sueno, Matrimia, Gentestranaposse. Special guest: Shakalab. Official party: Popshock.



“Dopo la riuscita sperimentazione dello scorso anno, il nostro obiettivo – spiega la Cgil Palermo – è quella di dare continuità e valore istituzionale all’iniziativa, rendendola un appuntamento fisso per le cittadine e i cittadini, le lavoratrici e i lavoratori e i giovani, con l’obiettivo, a partire dal prossimo anno, di allargare ulteriormente la partecipazione di artisti sia di caratura nazionale che locale. Durante l’evento, tra i vari gruppi che si esibiranno, ci saranno gli interventi di giovani lavoratori e lavoratrici delle diverse categorie della Cgil, che ci porteranno il loro punto di vista sui temi del lavoro e sulle questioni legate ai 5 referendum dell’8 e 9 giugno”.





