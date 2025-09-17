Il comico siciliano Giovanni Cacioppo ha divertito lunedì sera il pubblico che ha affollato la piazzetta di via Simone Catalano, nel Borgo San Marco del comune di Valderice: oltre un’ora di risate continue, su temi che hanno spaziato dal Covid, ai matrimoni estivi, ai regali riciclati, all’uso dei social e di Whatsapp, agli spostamenti dalla Sicilia al Settentrione, alle differenze di vedute tra Nord e Sud, fino all’immancabile argomento dell’esclusivo rapporto dei siciliani con il lavoro.



L’esibizione è stata preceduta da una rappresentanza della squadra della AC Life Style Handball Erice, salita sul palco con la Supercoppa Italiana vinta lo scorso 30 agosto. Ma ad aprire la serata sono state le performance vocali della cantante Loredana Violante, accompagnate dal chitarrista Michele Dell’Utri con i suoi virtuosismi, nell’esecuzione di diversi brani di cantautori italiani.

Con questo spettacolo si è chiuso il ciclo di appuntamenti che ha animato le serate estive nella frazione valdericina, su iniziativa dell’associazione “Borgo San Marco Eventi”.





“Abbiamo scelto un posto insolito per fare teatro – afferma l’organizzatore, Massimo Martinez – ma è stato un modo per mettere a frutto l’idea lungimirante dell’amministrazione Stabile che ha recuperato il borgo San Marco anche attraverso una ristrutturazione della piazza e del centro storico. Il successo di questa prima rassegna ci lusinga, – aggiunge – e dimostra come, con la piena collaborazione fra amministrazione comunale, Pro Loco e privati, come in questa occasione, si possono fare grandi cose”.

L’associazione sta preparando adesso una rassegna che andrà oltre i confini stagionali e valdericini. “Ci stiamo muovendo per programmare un tour invernale in vari teatri della provincia di Trapani, ed è in cantiere anche un altro grande obiettivo: – anticipa Massimo Martinez – puntiamo a realizzare una grande manifestazione il prossimo Primo Maggio, e abbiamo già contattato artisti come Enrico Ruggeri e Fabio Fibra che hanno dato la loro disponibilità. Non abbiamo ancora individuato la location più adatta, ma siamo in contatto con diverse amministrazioni comunali per valutare aspetti logistici e organizzativi”.

