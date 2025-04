L’Associazione Sicilia Antica – Comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria – organizza per venerdì 11 aprile 2025 alle ore 17:30, presso la Chiesa dei Cappuccini di Leonforte, un convegno dal titolo “Valori da recuperare”. L’incontro si propone di approfondire le vicende legate al Trittico del Giudizio Universale, un capolavoro di grande rilevanza storico-artistica, testimone di secoli di fede, arte e cultura: attribuito al Beato Angelico e custodito nel Convento dei Padri Cappuccini di Leonforte per quasi tre secoli, nello scorso marzo è stato venduto all’asta in Svizzera malgrado il tentativo del Ministero della Cultura italiano di sospendere la vendita. La sua vendita rappresenta una grave perdita per la comunità e solleva interrogativi sulla necessità di maggiori strumenti di tutela per il nostro patrimonio artistico.





L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del convento, assume un valore simbolico: il recupero e la salvaguardia dei beni culturali passano anche dalla consapevolezza dei cittadini e dalla loro attiva partecipazione.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente dell’Associazione Sicilia Antica comprensoriale Dott. Lorenzo Vicari, del Presidente dell’Associazione Sicilia Antica regionale Avv. Nunzio Condorelli Caff, del Soprintendente BB.CC.AA. di Enna Arch. Angelo Di Franco e del Sindaco di Leonforte Dott. Piero Livolsi, prenderanno la parola illustri relatori:

• Ten. Col. Gianluigi Marmora, Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, che illustrerà le attività dei Carabinieri nella protezione dei beni artistici.





• Prof.ssa Lella Russo, Direttrice del Museo Diocesano di Arte Sacra di Nicosia, con un intervento dal titolo “Una generazione narra all’altra le sue opere”.

• Francesco Lo Gioco, storico dell’arte, che approfondirà le vicende storico-artistiche del Trittico del Giudizio Universale.

A moderare l’incontro sarà l’architetto Angelo Giunta.

L’evento non è solo un’occasione di studio e divulgazione, ma un invito rivolto ai cittadini a farsi custodi del proprio patrimonio culturale. La scelta della Chiesa dei Cappuccini come sede del convegno è un chiaro messaggio: la tutela dei beni artistici è una responsabilità collettiva che parte dalla conoscenza e dalla sensibilizzazione della comunità locale.





L’Associazione Sicilia Antica desidera esprimere un sentito ringraziamento a Padre Filippo Rubulotta per aver gentilmente concesso l’utilizzo dei locali del convento, rendendo possibile lo svolgimento di questo importante momento di confronto e riflessione.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Leonforte ed è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire un pezzo fondamentale della storia artistica e spirituale del territorio.

Associazione Sicilia Antica. Comprensorio Assoro-Leonforte-Nissoria

e-mail: assoro-leonforte-nissoria@siciliantica.it

Luogo: Convento Padri Cappuccini, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

