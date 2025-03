Giradischi, mixer con loop sampler, drum machine e microfono con delay e riverbero: è ciò di cui ha bisogno, per prendere vita, il live set (elettronica/sperimentale/improvvisazione) Vampirismo Sociale, in programma venerdì 4 aprile, a partire dalle ore 22,30 al PunkFunk di Palermo, in via Napoli, 10.

Il progetto sonoro nasce da Riccardo Schirò e Camilla Belmonte e sono proprio loro a darne una definizione, spiegando che “indaga l’alternativo al serialismo della musica colta, attraverso i riflessi della parvenza estatica”. Figlia della ripetizione e della differenza, “questa performance è trama nell’ordito delle variazioni“: si svela, ma non troppo, aspettando di avere per sé tutta l’attenzione degli spettatori-ascoltatori dal vivo.





Vampirismo Sociale è un punto di incontro ideale tra le esperienze di Riccardo e Camilla. Camilla Belmonte, brasiliana d’origine, è attiva da molti anni nella scena artistica palermitana: già membro della band shoegaze Saint Mary Candy è inoltre dj e produttrice con l’alias Marina Morena. Riccardo Schirò, dj e produttore palermitano, ha fondato e diretto l’etichetta indipendente Gravity Graffiti ed è membro della band post-punk Volga. I suoi lavori di musica elettronica sono stati prodotti da diverse label di fama mondiale.

Svelare altri dettagli del live set che ci attende al PunkFunk, sarebbe come rovinare parte di una sorpresa. C’è solo un modo per scoprire quale forma assumerà Vampirismo Sociale di Riccardo e Camilla: fare tappa al Record Shop & Music Bar di Palermo venerdì 4 aprile. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 04/04/2025

Data Fine: 04/04/2025

Ora: 22:30

