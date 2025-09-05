Con l’avvicinarsi della stagione autunnale e il probabile intensificarsi di fenomeni climatici sempre più improvvisi e violenti, chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire in tempi strettissimi per provvedere alla pulizia di strade, tombini, caditoie, aiuole, parchi cittadini e alla potatura degli alberi ad alto fusto presenti in città. Negli ultimi anni unitamente ai fenomeni piovosi sempre più forti e abbondanti abbiamo riscontrato delle forti criticità in città con allagamenti diffusi, smottamenti, caduta di alberi con conseguenti repercussioni sulla viabilità cittadina e il regolare svolgimento di varie attività sia private che commerciali, provocando anche in alcuni casi ingenti danni economici.





Da una verifica fatta in questi giorni in città a seguito di varie segnalazioni di cittadini, riscontriamo in varie zone della città compreso il centro storico, svariati tombini e catidoie sommersi da rifiuti e fogliame, alberi non potati, parchi lasciat all’incirca e la presenza di detriti lungo svariate arterie e marciapiedi cittadini. Riteniamo pertanto opportuno e necessario un intervento straordinario di pulizia e sollecitiamo in tal senso l’amministrazione, per evitare che con l’arrivo dei fenomeni piovosi la città si trovi nuovamente impreparata,, arrecando rischi e disagi a cittadini e ai tanti turisti che vivono la città.

Ivan Vanin – Coordinatore città di Catania Noi Moderati

