Venerdì 20 giugno l’Aress Fabiola di Termini Imerese organizza l’Open Day del Centro Socio Educativo Autismo di via San Nicola nr. 18 a Palermo. L’appuntamento è fissato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e sarà l’occasione per ogni persona con autismo per trovare supporto, stimoli e opportunità di crescita. Il centro di Via San Nicola è un nuovo punto di riferimento per minori e adulti con sindrome dello spettro autistico ma anche per le famiglie e la comunità palermitana. Grazie all’accreditamento con il Comune di Palermo saranno erogati servizi socio-educativi specifici per le persone con autismo: il centro offrirà supporto, opportunità e percorsi educativi su misura per minori e adulti con sindrome dello spettro autistico.





La giornata sarà ricca di emozioni e avvenimenti: dall’accoglienza dei bambini e dei ragazzi da parte degli operatori e delle maestranze del centro che saranno coinvolti in attività laboratoriali grafico pittoriche e percorsi di autonomia, ai momenti informativi e di consulenza per le famiglie. Fiore all’occhiello dell’open day sarà il momento dedicato al tour del centro che darà l’opportunità alle famiglie e agli utenti di visitare la struttura, le stanze dedicate alle attività e gli spazi comuni interni ed esterni; non mancheranno momenti di animazione e musica con il gruppo dei clown di “Pensiamo in Positivo Odv” L’Open Day è un modo per far conoscere il centro e i suoi operatori, professionisti specializzati in ABA (Applied Behavior Analysis), operanti sotto la supervisione di un analista del comportamento, affiancati da esperti che cureranno i laboratori.





Il Centro offre un’ampia gamma di attività, comprendenti percorsi di musicoterapia, piscina, arteterapia, yoga e ippoterapia. Saranno inoltre disponibili laboratori artistici, musicali, teatrali, informatici e di cucina, oltre a percorsi dedicati all’autonomia e al tempo libero. Oltre alle attività educative e terapeutiche, il CSE-A metterà a disposizione un servizio mensa e il trasporto, facilitando così l’accesso ai propri utenti e garantendo un sostegno concreto alle famiglie.

Luogo: palermo, via san nicola , 18

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.