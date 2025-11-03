Da mercoledì 6 novembre nasceranno a Chiaramonte Gulfi due Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che produrranno e condivideranno energia da fonti rinnovabili per 300 nuclei familiari, pari a circa mille cittadini. I benefici previsti per la popolazione avranno una durata ventennale, con effetti concreti sul contenimento dei costi energetici e sul sostegno alle famiglie in condizione di povertà energetica.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili consentono ai cittadini di autoprodurre e condividere energia elettrica da impianti fotovoltaici installati sul territorio comunale. Questo sistema genera un beneficio economico sia per i soci produttori che per i soci consumatori delle CER, includendo anche le famiglie più vulnerabili.





Il progetto nasce dal Comune di Chiaramonte Gulfi con il supporto tecnico di Regran, azienda ragusana specializzata nella realizzazione e gestione di CER in tutta la Sicilia. Regran si è aggiudicata il bando “Uniamo le energie! Comunità energetiche al via!!” pubblicato lo scorso gennaio dal Comune. I lavori avranno una durata stimata di un anno e mezzo.

L’iniziativa rappresenta una collaborazione interamente locale, pensata per costruire un modello energetico di lungo periodo, capace di garantire benefici economici e sociali duraturi all’interno della comunità chiaramontana. Le due CER si estendono su tutto il territorio comunale, fino al confine con Comiso. In occasione della presentazione del 6 novembre, i cittadini interessati — anche dei comuni limitrofi — potranno conoscere maggiori dettagli sul progetto e le modalità di adesione.

La presentazione ufficiale e la firma dell’accordo tra il sindaco Mario Cutello e il CEO di Regran, Marco Anfuso, si terranno mercoledì 6 novembre alle ore 16:30 presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.