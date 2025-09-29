Appuntamento il 2 ottobre alle 19:30

Dopo la pausa estiva, giovedì 2 ottobre alle 19.30 riparte su Maria Vision Italia (canale 255) la trasmissione “Verità di Cielo“, giunta alla sua dodicesima puntata.

Il programma, curato dai Piccoli Figli della Divina Volontà di Palermo e condotto dal giornalista Riccardo Rossi, è trasmesso ogni due settimane e propone storie di persone comuni che testimoniano come la loro vita sia stata trasformata dall’incontro con gli scritti del Libro di Cielo di Luisa Piccarreta.

Verità di Cielo: vita di persone semplici raccontate in TV

Dopo undici puntate, il bilancio è positivo: oltre 19 mila visualizzazioni su YouTube, centinaia di commenti e un seguito crescente in tutta Italia. Le storie presentate mostrano come la fede possa illuminare le situazioni più difficili: dal superamento di un lutto alla custodia del matrimonio nonostante la separazione, fino alle madri che vivono la quotidianità “fuse” con Gesù.

Non mancano le testimonianze di religiosi e religiose della comunità “Fiat! Totus Tuus”, che raccontano come la lettura quotidiana del Libro di Cielo li aiuti a vivere sempre più conformati a Cristo.

La trasmissione vuole trasmettere un messaggio chiaro: non servono gesti straordinari per vivere il Vangelo, ma accogliere con amore la propria realtà familiare, lavorativa o di sofferenza. “Basta solo essere nella volontà di Dio”, spiega il conduttore Riccardo Rossi.

Le puntate possono essere seguite in diretta anche dal sito di Maria Vision Italia, dove è possibile rivedere tutte le precedenti edizioni.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.