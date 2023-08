C OMUNICATO STAMPA

“Un certain regard”

Palazzolo Acreide, 1 – agosto – 2023

Mario Cucinella in “Un certain regard”

Quest’anno San Sebastiano Contemporary / Casa Bramante ospiterà, per il terzo anno consecutivo, in concomitanza con la festa di San Sebastiano che si tiene il 10 agosto un architetto di fama internazionale. Un progetto nato nel 2021 con “Sebastian’s”, in quell’occasione la galleria ha esposto le opere pittoriche su tela di medio e grande formato e disegni su carta di Corrado Levi, maestro di una generazione intera di architetti e designer milanesi. Lo scorso anno è stata la volta della “nostra” pluripremiata Maria Giuseppina Grasso Cannizzo che in “Vuoto Attivo” ha messo a disposizione del pubblico due opere video e un libro/performance. Quest’anno verrà ospitata l’opera del maestro architetto Mario Cucinella nell’allestimento curato da Maria Vittoria Capitanucci.

La mostra dal titolo “Un certain regard” dell’ArchiStar Cucinella sarà inaugurata come da consuetudine alle ore 11.00 del mattino per permettere subito dopo ai presenti di recare alla “Sciuta” di San Sebastiano, che puntuale avviene alle 13.00. Sarà possibile visitare la mostra fino 20 agosto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 21 (ingresso gratuito).

Anche a Mario Cucinella come ai due maestri sopracitati Davide Bramante ha chiesto un progetto d’arte, un intervento legato a San Sebastiano; uscire dal campo dell’architettura senza dimenticarne l’essenza per far emergere il proprio pensiero artistico e la poetica architettonica.

Mario Cucinella Bio

Mario Cucinella nasce a Palermo nel 1960, si laurea in Architettura all’Università di Genova nel 1986. Nel 1992, a Parigi, fonda MCA – Mario Cucinella Architects, studio di architettura e design che oggi ha sede a Bologna e Milano e di cui è anche direttore creativo.

Nel 2015 Mario Cucinella fonda SOS – School of Sustainability, una scuola per giovani professionisti neolaureati che ha l’obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le questioni ambientali con un approccio aperto, olistico e guidato dalla ricerca. L’importanza del suo lavoro ed il continuo impegno, come architetto e educatore, su tematiche ambientali e sociali, sono stati riconosciuti con la International Fellowship del Royal Institute of British Architects (2016) e con la Honorary Fellowship dell’American Institute of Architects (2017).

Nel 2018 è stato curatore del Padiglione Italia alla 16ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia con la mostra “Arcipelago Italia”, mostraprogetto dedicata alle aree interne del Paese. Mario Cucinella ha insegnato presso le università di Ferrara, Napoli, Monaco di Baviera, Nottingham.

È autore di molte pubblicazioni, tra le più recenti: Il futuro è un viaggio nel passato. Dieci storie di architettura (2021, edito da Quodlibet) Mario Cucinella – con Valentina Torrente e Laura Zevi – racconta dieci viaggi nelle città e nei luoghi che gli hanno offerto spunti di riflessione su tematiche ambientali e sullo sfruttamento razionale delle energie disponibili. Architettura dell’educazione (2021, edito da Maggioli), un’analisi su come i luoghi più importanti della società civile si potranno evolvere grazie all’architettura e alle dinamiche che questa è in grado di generare, attraverso una narrazione a più voci alternata alle soluzioni progettuali sviluppate dallo studio Mario Cucinella Architects. Building Green Futures (2020, edito da Forma) volume che indaga, attraverso una raccolta degli ultimi progetti e delle architetture più rappresentative dello studio Mario Cucinella Architects, le possibili risposte che l’architettura è in grado di fornire nei confronti delle sfide globali del presente e del prossimo futuro.

UFFICIO STAMPA SAN SEBASTIANO CONTEMPORARY/CASA BRAMANTE

Monica Cartia

Tessera Ordine n. 145821

mobile 3206231794

San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante

via San Sebastiano, 30

Palazzolo Acreide (Sr)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.