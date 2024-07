Dall’1 al 31 agosto 2024 torna l’ExpOliveri, manifestazione organizzata da Eurofiere SRL arrivata alla 19^ Edizione. Appuntamento, come ogni anno, nell’area del Campo Sportivo del Comune di Oliveri, adiacente al centro abitato. Orari di apertura al pubblico: dalle ore 19:00 alle ore 1:00.

Un evento unico, di respiro regionale, che si rinnova dal 2006 portando interessanti novità e registrando diversi sold out soprattutto nei weekend di Ferragosto. L’anno scorso sono stati registrati oltre 50.000 visitatori nella settimana di Ferragosto e 400.000 visitatori in tutto il mese. Numeri importanti e molti benefici per tutte le attività coinvolte. Per l’impegno dell’organizzazione e per i risultati raggiunti, la manifestazione ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il prezioso riconoscimento della Regione Sicilia tra le fiere e delle mostre Regionali. Infatti l’ExpOliveri è diventato un appuntamento fisso e un punto di riferimento importante, rappresenta un indotto favorevole per tutta l’economia siciliana.

L’inaugurazione dell’ExpOliveri si svolgerà l’1 agosto a partire dalle ore 19:00. Sarà presente il Sindaco del Comune di Oliveri Francesco Iarrera e l’Assessore Regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata.

«Un evento cosi longevo è garanzia di serietà, divertimento e affidabilità. Anno dopo anno, torna un appuntamento tanto atteso dai visitatori e dagli espositori. Un momento per incrociare domanda e offerta di prodotti sempre più artigianali ed esclusivi, una vera opportunità di promozione per il nostro territorio, che si offre alle migliaia di persone che visiteranno gli stands» così ha dichiarato il Sindaco del Comune di Oliveri Francesco Iarrera.

Un plauso, quindi, a tutta l’organizzazione e a al Sindaco di Oliveri che continua a promuovere l’offerta turistica del territorio, bellissima località balneare che, nonostante le avversità climatiche e i terribili incendi degli anni precedenti, ha saputo rimettersi in sesto facendo scelte appropriate.

L’ExpOliveri ospiterà oltre 120 spazi espositivi riservati ai titolari di impresa, tra cui molte attività produttive locali affezionate da tempo, eccellenze siciliane che ogni anno rinnovano la loro presenza portando prodotti di qualità. Non mancheranno i prodotti della cultura etnica, pezzi unici e particolari, dall’abbigliamento alla bigiotteria, inseriti nell’ottica delle proposte e della tutela del lavoro artigianale. Una particolare attenzione è rivolta all’ampia area Food & Beverage, dove si potranno consumare cibi di qualità legati alla tradizione locale e alla storia delle imprese.

Da tempo la manifestazione persegue obiettivi importanti facendo particolarmente attenzione alla tutela del territorio: promuove il sistema agroalimentare basato sull’ecosostenibilità, educando le aziende alla produzione a basso impatto ambientale.

L’ExpOliveri è una bellissima realtà dove è possibile conoscere la cultura siciliana locale attraverso le arti, l’artigianato locale, i mestieri, la musica, le incursioni etniche e le degustazioni enogastronomiche.

Tutto questo fa dell’Expo un momento di incontro, di festa e aggregazione per grandi e piccini. Caratteristiche che rendono la fiera unica e diversa da tutte le altre, confermandosi ogni anno una delle più grandi manifestazioni regionali della Sicilia nord-orientale. Il segreto del successo dell’ExpOliveri? L’incontro perfetto di tradizione e innovazione.





