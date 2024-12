Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 18:30, la Chiesa Madre di San Giorgio a Modica ospiterà un evento speciale in occasione del 25° anniversario di sacerdozio di Padre Michele Fidone, che sarà celebrato il 27 dicembre. La serata, intitolata “Verso una chiesa che rinasce”, rappresenterà un momento di condivisione, riflessione e celebrazione della missione pastorale di Padre Fidone, da sempre impegnato nel rinnovamento della comunità ecclesiale, attualmente parroco della Chiesa Madre.

Si tratta di un evento di riflessione in cui Padre Michele Fidone vuole analizzare i cambiamenti avvenuti in questi 25 anni di sacerdozio. La sua lunga esperienza pastorale parte dall’ascolto dei fratelli per poi giungere alla trasmissione della fede.

All’evento prenderanno parte illustri relatori: Padre Antonello Abate, Vicario Foraneo di Modica, don Giuseppe Di Rosa, sociologo, il Prof. Salvatore Vaccarella, filosofo, la Prof.ssa Maria Guccione, docente, il Prof. Gaetano Magro, anatomo patologo, e Paolo Puccia, giovane laico.

L’incontro offrirà spunti di riflessione sull’importanza di una Chiesa capace di rinnovarsi, rispondendo alle sfide del nostro tempo con un’attenzione particolare alla dignità della persona e alla solidarietà sociale.

Padre Michele Fidone, promotore dell’evento, ha dichiarato: “Questo evento di riflessione in occasione del mio 25 anniversario non è solo una tappa personale, ma un’occasione per rinnovare il nostro impegno come comunità. La Chiesa deve essere un faro di speranza e un luogo in cui tutti possono sentirsi accolti e rigenerati, in particolare i giovani, che rappresentano il futuro.”

Oggi c’è bisogno di innovarsi, di vivere la quotidianità, la Chiesa tradizionale è chiamata a morire, la vita pastorale va oltre le apparenze perché l’annuncio del Vangelo è la bussola che orienta.

Questo incontro permetterà di presentare un nuovo volto della Chiesa, che non è privilegi o clericalismo, non è compromessi o nostalgia, non è vittimismo, non è trionfalismo. La chiesa è ascolto e abbassamento, è incrociare sguardi, volti e sorrisi lungo le strade.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con l’auspicio che diventi un’occasione di crescita spirituale e un punto di partenza per una Chiesa sempre più vicina alle esigenze del territorio e delle persone.

Durante l’incontro ci sarà un servizio baby per i bambini e ragazzi a carico della parrocchia.

