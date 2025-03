Palermo 15 marzo 2025 – “Il tempo delle passerelle è finito. I rappresentanti della Regione siciliana devono fare adesso quello che hanno promesso. Ridare dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori, assicurando loro un lavoro adeguatamente retribuito”. Lo dichiarano il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio e il segretario Slc Cgil Palermo Emiliano Cammarata, in vista del sit-in indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc per mercoledì 19 marzo dalle 9.30 davanti alla presidenza della Regione.

“Il 19 marzo – continuano Maggio e Cammarata per la Slc Cgil Palermo – le lavoratrici e i lavoratori Almaviva porteranno in piazza tutta la dignità che hanno in corpo per riprendersi ciò che gli è stato tolto impunemente dal governo: il lavoro. Se qualcuno pensa di arrivare a dei licenziamenti per sfinimento attraverso una guerra di logoramento fatta di ammortizzatori sociali, silenzi e false promesse si sbaglia di grosso. La Slc Cgil sosterrà con tutte le forze le lavoratrici e i lavoratori Almaviva fino alla fine di questa complicata vertenza”.







