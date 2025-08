Vertenza Almaviva, Slc Cgil Sicilia dopo l’incontro tra assessorati: “Serve chiarezza immediata: i lavoratori non possono aspettare”

Palermo 6 agosto 2025 – “Dopo l’incontro tecnico che si sarebbe svolto ieri tra gli assessorati regionali per affrontare la vertenza Almaviva, non è ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale sulle decisioni assunte. Continuano a circolare soltanto indiscrezioni e messaggi ufficiosi: ma i lavoratori non hanno bisogno di voci, bensì di certezze.

In un momento così delicato, riteniamo urgente fare chiarezza sugli esiti del confronto istituzionale, indicando se e quali impegni siano stati assunti, se siano previsti ulteriori incontri, e se verranno coinvolte anche le parti sociali”.

A dichiararlo in una nota è la Slc Cgil Sicilia, per la quale la priorità assoluta resta la costituzione immediata del bacino di ricollocazione, uno strumento fondamentale per connettere i lavoratori licenziati ai progetti già annunciati, come il Numero Unico 116117 e la digitalizzazione dei servizi regionali.

“Con l’avvicinarsi di ferragosto e la conseguente pausa estiva – aggiunge l’Slc Cgil Sicilia – è indispensabile fornire ai lavoratori indicazioni chiare e prospettive concrete prima della sospensione delle attività, per consentire loro di affrontare le prossime settimane con maggiore serenità e prepararsi alla ripresa in autunno senza ulteriori incertezze.

Non possiamo permetterci una nuova stagione di annunci e rinvii. È tempo di agire con responsabilità e trasparenza: servono atti concreti e un cronoprogramma vincolante. Le famiglie colpite dai licenziamenti meritano risposte chiare, immediate e verificabili”.

