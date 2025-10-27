Da oggi, 27 ottobre al 2 novembre 2025 Solarino ospita una nuova edizione della SPC Cup, torneo ITF femminile di categoria W15 con montepremi da 15.000 dollari, che si giocherà sui campi indoor carpet dello Zaiera Resort. La superficie veloce e poco comune prometterà partite brevi e ritmi alti, premiando chi saprà coniugare servizio e aggressività. Nel tabellone spiccano dieci nomi da seguire, tra giovani promesse e veterane del circuito.

Tra le favorite emerge Deborah Chiesa, attuale n. 539 del ranking mondiale e in passato n. 143 WTA. La trentina, reduce da stagioni altalenanti, rimane una delle giocatrici più esperte del gruppo: se riuscirà a trovare continuità e incisività al servizio, potrebbe confermare i pronostici che la vedono in corsa per il titolo. Al suo fianco un’altra azzurra di lungo corso, Federica Di Sarra, 35 anni e tanta esperienza nel circuito ITF. La laziale ha ancora colpi e mentalità per farsi rispettare, anche se la tenuta fisica resta un’incognita. Dietro le due veterane si muove la nuova generazione azzurra. Noemi Maines, 19 anni e già protagonista di diverse apparizioni nel circuito, sta mostrando crescita costante e buona adattabilità alle superfici rapide. La giovane friulana potrebbe essere la “wild card” emotiva del torneo, capace di sorprendere le più quotate se trova ritmo e fiducia.





Lavinia Luciano e Carlotta Moccia, entrambe italiane, completano il gruppo delle possibili outsider. Luciano, ancora in età juniores, sta accumulando esperienza e potrebbe trarre beneficio dal fattore campo, mentre Moccia, mancina e dal gioco potente, cerca conferme dopo qualche prestazione discontinua nei tornei W15 italiani.

Giulia Paterno e Marta Lombardini sono giovani promesse del tennis italiano, ancora in fase di crescita e consolidamento nel circuito ITF. La partecipazione alla SPC Cup è un’importante occasione di esperienza per entrambe. Sul fronte internazionale, spiccano la svizzera Nicole Gadient, esperta del circuito ma con rendimento recente in calo, e la rumena Maria Toma, che vanta un buon bagaglio tecnico ma dovrà adattarsi alla velocità del carpet. Completa il gruppo Min Liu dalla Cina, giocatrice poco nota in Europa ma potenzialmente pericolosa se in giornata.





Per un pronostico: la favorita resta Deborah Chiesa, seguita da Di Sarra e dalla giovane Maines, mentre Luciano e Toma potrebbero inserirsi come sorprese. La superficie indoor rapida potrebbe inoltre rimescolare le carte, premiando chi riuscirà ad adattarsi meglio al ritmo serrato dei match.

Il direttore del torneo Renato Morabito ha spiegato il valore della tappa organizzata a Solarino:

“La nostra ultima tappa è assolutamente entry level per il tennis professionistico, per cui ritroveremo tante tenniste italiane agguerrite e straniere che vorranno fare bene”. Tra i protagonisti dell’ITF W15 organizzato in provincia di Siracusa c’è sempre Federico Desi, storico stringer del circuito e, anche quest’anno, parte del team dei BNL d’Italia. Con un sorriso cita una frase simbolica: “Mi viene da dire ‘The Last Dance’ – per chi come me ha fatto tutte le edizioni è sempre un piacere tornare qui”. Desi ha spiegato che il lavoro sarà intenso: “La prima settimana avrà un livello un pizzico più basso, però fa molto piacere vedere che ci sono tante italiane in tabellone. Nella seconda settimana il livello salirà molto e salirà anche il mio impegno e quello di tutto il team”.

La SPC Cup di Solarino si conferma così un appuntamento centrale per il tennis femminile italiano: è infatti l’unica tappa nazionale del circuito ITF femminile in programma nella settimana.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.