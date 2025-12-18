La COSFEL, nella seduta di ieri, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 del Comune di Villafranca Tirrena, aprendo la strada a una nuova fase di rafforzamento degli uffici e di valorizzazione del personale comunale.

Lo annunciano la Segretaria Generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, e il Responsabile Funzioni Locali, Maurizio Gilberto, evidenziando come il provvedimento rappresenti “un risultato importante per la programmazione e la stabilità occupazionale” dell’ente.





Il Piano prevede, entro la fine dell’anno, la stabilizzazione di 22 unità di personale ASU, così suddivise:11 in categoria A, 6 in categoria B e 5 in categoria C. Tutti con contratto di lavoro a 24 ore settimanali.

Inoltre, è programmato l’avvio delle progressioni verticali interne, con 2 posti da Area Istruttori ad Area Funzionari/Elevata Qualificazione;1 posto da Area Operatori Esperti ad Area Istruttori, 1 posto da Area Operatori ad Area Operatori Esperti.





Successivamente, il Comune procederà con nuove assunzioni esterne, che riguarderanno 1 Istruttore direttivo socio-educativo; 1 Istruttore direttivo tecnico (Ingegnere); 1 Funzionario/Elevata Qualificazione – profilo tecnico; 1 Funzionario/Elevata Qualificazione – profilo amministrativo/contabile.

“Si tratta di un risultato significativo – dichiarano Bicchieri e Gilberto – che consolida il percorso di stabilizzazione del personale precario e consente al Comune di programmare con maggiore strutturazione l’organizzazione dei servizi alla cittadinanza.”

“La CISL FP Messina – concludono – continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi attuative del PIAO, vigilando sul rispetto dei tempi e delle procedure e affinché ogni lavoratore veda pienamente riconosciuti diritti e tutele.”

