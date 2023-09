La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della strada provinciale 161 denominata S. Agata Militello – Alcara Li Fusi, dal km 3+000 al km. 7+500, con transito consentito agli aventi diritto per raggiungere la contrada Astasi.

L’interdizione, in vigore dal 28 settembre al 15 ottobre 2023. è stata disposta per consentire il monitoraggio delle scarpate percorse dal fuoco.

Infatti, in via precauzionale e a seguito degli incendi dei giorni 22 e 23 settembre scorsi, sono state poste le transenne per inibire il transito veicolare sul tratto della strada provinciale 161 interessato, per i particolari rischi che ne potevano derivare alla circolazione stradale;

A seguito del sopralluogo effettuato lungo la strada provinciale 161 S. Agata Militello – Militello Rosmarino, nel tratto in cui i recenti incendi hanno interessato gran parte delle scarpate a monte, alla presenza del Sindaco del Comune di Militello Rosmarino, si è concordato di chiudere temporaneamente al transito il tratto di strada provinciale 161, compreso tra il Km. 3+000 e il Km. 7+500 circa, per un congruo periodo di tempo, per evitare rischi agli utenti della strada e, nel contempo, per poter monitorare l’eventuale evoluzione del fenomeno erosivo che si potrebbe innescare e verificare se la carreggiata stradale viene invasa da materiale detritico, residui dell’incendio o massi a seguito di condizioni meteo avverse.

Il percorso alternativo è il seguente: strada provinciale 161 Bis “Ferretta – San Piero” fino al bivio della strada provinciale 161 e viceversa.

Il controllo dell’osservanza dell’ordinanza è stato affidato agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetta secondo la vigente legislazione.

