PRIMA VERA CONTEMPORANEA 2023 Rassegna di Musiche Eterodosse

II edizione



VIAGGIO n.1

VIAGGIATORI TRIO

GUNDA GOTTSHALK (violino)

CARL LUDWIG HUBSH (bassotuba/voce)

DAVIDE CAMPISI (percussioni)



18 giugno – ore 21.15

CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA – Sala Perriera

Ultimo appuntamento palermitano per Prima Vera Contemporanea, la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore, che conclude una stagione ricca di musica all’insegna della ricerca e della sperimentazione. Domenica 18 giugno alle ore 21.15, Prima Vera Contemporanea chiude presentando il progetto Viaggiatori. Formato da tre musicisti di chiara fama, la tedesca Gunda Gottschalk, il percussionista Davide Campisi, e il virtuoso del basso tuba Carl Ludwig Hübsch, considerato tra i più importanti musicisti e compositori europei, il trio è nato ufficialmente nel cuore della Sicilia dove gli artisti hanno fatto un lavoro di ricerca dei suoni dell’isola, ricreandone le espressioni sonore e mescolando musica mediterranea con il free jazz. Il prezioso contributo di Carl Ludwig ha assemblato tutto questo prezioso materiale sonoro, che è confluito anche nell’album Viaggio n°1” con l’etichetta Suoni Indelebili: un viaggio che parte dalle origini dei suoni, fino ad arrivare allo sviluppo sonoro e ritmico contemporaneo.



VIAGGIATORI TRIO

Gunda Gottschalk: Violino, voce

Carl Ludwig Hübsch: Tuba, voce

Davide Campisi: Tamburi a cornice, voce



BIO

Gunda Gottschalk suona con violino e viola musica improvvisata e contemporanea, combinando il suo lavoro sonoro con danza, teatro, film, composizione, arti visive e letteratura.

Dal 1995 al 2002 ha suonato nell’ensemble Global Village di Peter Kowald e con i suoi ensemble si esibisce in festival di musica contemporanea e improvvisata in tutta Europa ed è già stata ospite negli Stati Uniti, in Canada, Russia, Mongolia, Cina e Myanmar. È l’iniziatrice di diversi progetti su larga scala.

Il suo concerto Post Babel con 9 musicisti è stato trasmesso su Deutschlandfunk nel giugno 2021. Attualmente sta lavorando a un allestimento dal vivo del radiodramma "Die Zikaden" di Ingeborg Bachmann. In NRW, anima la scena attraverso varie attività: concerti con Partita Radicale, progetti interdisciplinari gratuiti, la serie soundtrips NRW e la programmazione presso la "ORT" della Peter Kowald Association.

Carl Ludwig Hübsch è considerato tra i più importanti musicisti e compositori europei liberi da ogni possibile classificazione di genere o stile. Originario di Friburgo, Hübsch, dopo anni di studio del clarinetto, del canto e della danza contemporanea, si dedica interamente al magico mondo delle frequenze gravi, diventando in brevissimo tempo uno dei più virtuosi musicisti di Basso Tuba. Influenzato da musicisti quali Frank Zappa, il nigeriano King Sunny Ade, il gruppo californiano anarco-punk “Dead Kennedys” e molta della musica colta di stampo occidentale, inizia la sua carriera di compositore scrivendo e, contestualmente, suonando per i più importanti gruppi della scena europea insieme ai più virtuosi musicisti. Docente presso l’Università di Colonia, dove si trasferisce nel 1990, orienta la sua opera verso il superamento del sottile confine tra l’idea di composizione derivata dal cosiddetto pensiero forte e la relazione strutturale con il tempo in continuo divenire, fermato in modo ineffabile, ma reale, come elemento strutturale in simbiosi con la necessità del contesto spaziale.

Davide Campisi a soli 16 anni intraprende lo studio della batteria partecipando a diversi corsi nazionali, dedicandosi allo studio di stili e tecniche degli strumenti ritmici della tradizione musicale popolare del Sud Italia: i Tamburi a Cornice. Fin dai primi approcci con lo strumento ha collaborato con diversi musicisti di fama nazionale. Da allora prosegue la ricerca sui ritmi ancestrali del sud Italia, del mediterraneo e della world music in generale. Sui suoi tamburi sperimenta forme sonore e tecniche espressive nuove e contemporanee che in passato hanno trovato spazio nel gruppo di musica etnica “I Petri Ca Addumunu” (di cui è stato membro fondatore) e in una seconda fase, nel suo percorso personale da solista e nelle sue collaborazioni con altri gruppi musicali, per i quali ha partecipato alla realizzazione di prodotti audiovisivi, in qualità di percussionista o di autore ed esecutore di colonne sonore. Dal 2005 conduce corsi di tamburo a cornice come percorsi a sé o integrati ad altre forme e tecniche di espressione artistiche quali teatro e danza.

Ingresso 8 euro

Ridotto 5 euro

