E’ una giovane famiglia pugliese la vincitrice del concorso “Vinci con i Polaretti®” promosso da Dolfin, storica azienda dolciaria della famiglia Finocchiaro, nell’estate del 2024 in occasione dei 110 anni di attività e abbinato al suo prodotto di punta, i Polaretti®, ghiaccioli con succo di frutta da gelare, amatissimi dai bambini e popolari anche grazie al loro testimonial, il pinguino Mr. Polaretto. Da oltre 30 anni sul mercato ed esportati in decine di Paesi, i Polaretti® sono divenuti ormai un brand e a Riposto (CT), di fianco allo stabilimento di produzione, dalla scorsa estate hanno anche una casa, Polarettilandia, spazio polifunzionale dove Dolfin si racconta alle nuove generazioni di piccoli e grandi consumatori.

In premio per i vincitori un weekend viaggio in Sicilia che si è svolto nei giorni scorsi. Giunta in volo da Bari, la piccola e giovane famiglia Mauri – papà Emanuele, mamma Daniela, Edoardo di 5 anni e la neonata Giulia di appena quattro mesi – sono stati accolti dai fratelli Finocchiaro – Santi, Gaetano e Rosaria – e dalla grande famiglia Dolfin per una full immersion nel mondo dei Polaretti® e delle uova di Pasqua Dolfin iniziata dalla visita allo stabilimento di Riposto. Qui il piccolo Edoardo ha potuto scoprire dove e come nascono gli amati Polaretti®, gli snack alla frutta, i sorbetti e le granite Dolfin esportate in tutto il mondo. Grande curiosità da parte degli ospiti per i macchinari di nuova generazione, gestiti da tecnici informatici, che da qualche anno distinguono la produzione Dolfin nel segno dell’innovazione tecnologica. E grande entusiasmo da parte di Edoardo per il profumo di finissimo cioccolato al latte che aleggia ancora nello stabilimento di Riposto: quello delle uova di Pasqua Dolfin, che in questi giorni sono partite per le migliaia di punti vendita e nei circuiti della Gdo di tutta Italia e di alcuni paesi europei (come il Portogallo) in vista della prima grande festività della primavera.

Sabato pomeriggio la festa a Polarettilandia, il nuovo spazio dove Dolfin accoglie famiglie, gruppi e scolaresche con laboratori di educazione alimentare e dove i bambini possono esplorare la mini Fabbrica dei Polaretti® e scoprire il percorso che dalla vera frutta porta al ghiacciolo da gelare. Mentre nella Fabbrica del cioccolato i piccoli affiancano un maître chocolatier per realizzare da soli decine di cioccolatini nelle formine dedicate, con i pinguini dei Polaretti®. Per la famiglia Mauri la foto ricordo con i Finocchiaro e il pinguino Mr. Polaretto oltre a una collezione di gadget, giochi e snack alla frutta. Ad accoglierli c’era anche il direttore commerciale Manuel Lucchetti.

La vacanza siciliana della giovane famiglia pugliese ospite di Dolfin è proseguita a Siracusa, con una visita a Ortigia e al patrimonio monumentale e artistico della città aretusea.





