Cosa c’è di meglio che trascorrere in compagnia della buona lettura la vigilia di Pasqua? Un’occasione offerta dal New reading party, il collettivo di lettrici e lettori più numeroso di Italia che, dalle 17.30 alle 19.30 di sabato 19 aprile sarà all’Epyc, in via Pignatelli Aragona, 40/42.

Come funziona?

Ci si incontra in un spazioportando con sè un libro (che stai leggendo in questo periodo, o qualcosa di nuovo da iniziare, o un libro che stai studiando) e nelle due ore successive ci si concentrA totalmente sulla propria lettura, con intorno altre persone che leggono, sottolineano, riflettono sui propri libri.

Ma ci sarà di più.

Durante queste due ore ci ritaglieremo un momento, con microfono aperto, in cui chi vorrà avrà due minuti a disposizione per condividere una citazione dal proprio libro, un appello o cosa abbiamo appreso dalla lettura.

Per tutta la durata dell’evento, si consiglia di mettere smartphone e connessione internet in stand-by, per avere un tempo e uno spazio di concentrazione pura dove la lettura è la protagonista.

Mentre si legge, sarà possibile consumare al bar.

Per partecipare basta portare con sé il libro prescelto e la tessera Arci (o farla lì in loco con un costo di 5€ che dura un anno e con cui è possibile accedere a tutti i circoli Arci).

Per iscriversi basta compilare il form, necessario per permettere di organizzare il tutto al meglio in base al numero dei partecipanti!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev2b8NXJvS1dCB2qAZN6hj1b_T-lgU1s2scL6M-E7eOVzckw/viewform

Luogo: Epyc, Via Pignatelli Aragona , 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.