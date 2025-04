Potrebbero subire una brusca battuta d’arresto i servizi di assistenza per soggetti autistici forniti dalla struttura Villa Betania di Valderice, gestita dalla Fondazione Auxilium. L’ASP di Trapani mantiene alta l’attenzione, ma la continuità dell’erogazione è legata a decisioni ancora ferme sui tavoli della Regione Siciliana.

Da mesi l’Azienda Sanitaria Provinciale ha attivato un tavolo tecnico per affrontare le criticità locali. I nodi organizzativi e operativi, secondo quanto riferito dalla Direzione strategica, sarebbero stati sciolti. Ma ora il problema si è spostato sul piano economico e istituzionale.

Al centro della questione c’è l’adeguamento del tetto di spesa per la riabilitazione. Su questo punto l’ASP ha aperto un dialogo con l’Assessorato regionale alla Salute, ma si attende al momento un riscontro dalla Regione.

Per quanto riguarda l’autismo, l’Asp attende riscontro in ordine al convenzionamento con Auxilium e Aequitas, i due enti gestori, sulla base della già concessa autorizzazione. Se poi sarà necessario per stabilire nuove disposizioni nelle future convenzioni o accordi, la direzione dell’ASP si dice pronta a riconvocare tutti gli attori coinvolti.













